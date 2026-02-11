年間総合1位の話題作を書籍化　悪役令嬢転生ラブコメ『「彼を殺して私も死ぬわ！」』刊行

『「彼を殺して私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、前世を思い出しました ～あれ、こんな人どうでも良くない？～』（双葉社）が2026年2月10日に発売された。紙版・電子版の発売と同日にオーディオブック版も配信される。

【写真】『「彼を殺して私も死ぬわ！」』書影

王女殿下に夢中な婚約者アレクサンダーに絶望し「彼を殺して、私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、伯爵令嬢クローディアは気付いた。ここは前世で読んだ少女漫画の世界で、自分は婚約者を愛するあまり、邪神に憑依されて破滅する“ヤンデレ悪役令嬢”に転生していることに。

「あんな屑はもうどうでもいいわ」。婚約解消を決意したクローディアは、気の合う仲間と学園生活を謳歌して、王女の兄であるユージィン殿下とも親しくなる。一方、王女とアレクサンダーは、なにやら不穏な動きを見せていて……。Web小説投稿サイト「小説家になろう」の年間総合ランキングで第1位（2025年12月12日時点）を獲得した作品。

本作の購入者特典として丸善ジュンク堂書店では「書き下ろしSSペーパー『エリザベス・ブラッドレーの選択』」、アニメイトでは「書き下ろしSSシート『アレクサンダー・リーンハルトの誤算』」、TSUTAYAでは「書き下ろしSSペーパー『ライナス・アシュトンの心配』」、ピッコマでは「書き下ろしSS『ルーシー・アンダーソンの目標』」、電子書籍共通では「書き下ろしSS『ユージィン・エイルズワースの初恋』」が配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）