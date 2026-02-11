【ディック・ブルーナ】のイラストがパッケージ！ 乳白色の入浴剤が登場
オランダの絵本作家でありグラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描くイラストたちが愛らしい入浴剤（浴用化粧料）が2月10日に発売された。
＞＞＞ディック・ブルーナが描いたパッケージをチェック！（写真4点）
世代を問わず世界中の人から愛されるディック・ブルーナのイラストは、ミッフィー以外にもさまざまな動物やお花など多岐にわたります。目にするだけで心がなごむパッケージで、歓送迎の季節にもぴったりなバスギフト。
ディック・ブルーナ オイルインバスパールセットのラインナップは、オイルインバスパールセット ローズ、オイルインバスパールセット ガール、オイルインバスパールセット キャットの3種類。
それぞれメッセージタグがついており、ローズには「Thank you」、ガールには「For you」、キャットには「Good luck」のメッセージが書かれている。
パッケージの中には大粒パールのような見た目の保湿オイル入り入浴料が3粒入っている。湯船に入れると心地よい香りとうるおいケア成分が乳白色に溶けだし、まろやかな湯ざわりのお風呂を楽しめる。ふんわり甘いローズの香り。
保湿成分は、ホホバ種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、アーモンド油。
入浴剤の効果に加え、パッケージの可愛らしさにも癒されて。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
