ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されている菅野のメジャー２年目はロッキーズで迎えることになった。昨季は、メジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区最下位、３年連続１００敗以上と苦しんでいるチームだ。

いきなり注目の対決も待っている。ロッキーズの３月２７〜２９日（同２８〜３０日）の開幕カードは敵地でのマーリンズ３連戦。いきなりＷＢＣ準々決勝以降を戦うマイアミのローンデポパークでの試合となる。そして３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の３連戦は敵地でブルージェイズ戦。巨人でともに戦った岡本和真内野手（２９）が加入した昨季のア・リーグ王者と対戦する。先発ローテの４番手以降だった場合には、新天地初登板でいきなりＶＳ岡本の元巨人対決が実現するかもしれない。

４月には６〜８日（同７〜９日）、１４〜１６日（同１５〜１７日）に今井達也投手（２７）の加入したアストロズ戦、９〜１２日（同１０〜１３日）、２１〜２３日（同２２〜２４日）に松井裕樹投手（３０）の所属するパドレス戦、１７〜２０日（同１８〜２１日）に大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）のドジャース戦、２４〜２６日（同２５〜２７日）には千賀滉大投手（３３）のメッツ戦が組まれている。