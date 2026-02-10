キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」から、登場キャラクターたちが着用している体操服を再現した「雄英高校体操服」の基本予約受付を、2026年3月1日まで同社運営の「コスパオフィシャルショップ」などで行っている。発送は5月下旬の予定。

どちらも上下セットで購入可能

同作に登場する「緑谷出久」らが着用している体操服を設定に基づいて再現した。伸縮性と通気性に富むポリエステルジャージー素材を採用し、年間を通して快適に着られるという。

シワが付きにくいほか速乾性にもすぐれるなど、洗濯など日常のケアがしやすい。ジャケットおよびパンツの両サイドにポケットを備える。

長袖/半袖を用意し、いずれも上下セットが購入可能。Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XLの4サイズ展開となっている。

価格は、「半袖トラックジャケット」が2万2000円（以下全て税込）、「半袖上下セット」が3万5750円。「長袖トラックジャケット」が2万3100円、「長袖上下セット」が3万6850円。