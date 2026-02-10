◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）９日＝富張萌黄】女子１０００メートルが行われ、前回２０２２年北京大会金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、１分１３秒９５で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルを獲得し、積み上げた数は「８」に。自身が持つ日本女子最多記録を更新したが「完敗」と悔しさをあらわにした。出場を予定する残り３種目での金メダル獲得へ火がついた。前回銀のユタ・レールダム（オランダ）が五輪新の１分１２秒３１で優勝した。

× × × ×

３大会連続メダル獲得も、高木の表情は硬かった。優勝したレールダムと同走し、１秒６４も差をつけられ「今の実力。完敗」と笑顔は少なかった。メダルを首からかけても「ああ、銅メダルなんだ。すっごく悔しさがこみ上げてきた」と連覇を逃し、歓喜するオランダ勢とは対照的な空気が漂った。

プランを決めずに臨んだ今大会初戦。「自分が出せる最大限のスピードになるべく早くいく」とスタートから攻めた。最初の２００メートルを全体２位の１７秒６１で入った。ラップタイムを大きく落とすことはなかったが、レールダムがラスト１周で一気にギアを上げた。金メダルは絶望となったが、「自分のスケーティングを全うすることが実行できた」と諦めることなく、メダルをしっかりと手にした。

五輪で獲得したメダルは「８」になった。大きな数字だが、高木にとっては気にするポイントではない。「７個のメダルは既に過去のもの。今は目の前のレースのことを考えている」と淡々と答えた。そんな中でもコーチのヨハン・デビット氏（４６）は氷上で「ブロンズ（銅）だったけど、これがお前の８個目のメダルだ。決して簡単なことではない」と功績をたたえた。

メダル獲得後には国旗を背中にまとい場内を滑った。その日の丸には出場選手のサイン、コーチやスタッフの名前が記されている。「チームジャパン、いつでもつながっているよ、というメッセージだと思っている。大会が始まる前にみんなで作った」と仲間と心を一つに今大会を戦い抜く。

悔しさの直後には今後に向けての思いがあふれた。残り３種目を控えており、金メダルのチャンスははまだまだある。表彰式で深々と頭を下げた際に「このままでは終わらせない」と思いがこみ上げた。「感覚は良くなっている。強く信じて進んでいきたい」。銅メダルでは満足しないのが、日本のエース。頂点だけを見つめた。

▽女子１０００ｍ結果

⑴ユッタ・レールダム（オランダ） １分１２秒３１（五輪新）

⑵フェムケ・コク（オランダ） １分１２秒５９

⑶高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ） １分１３秒９５

⑷ブリタニー・ボウ（米国） １分１４秒５５

⑸ベアトリス・ラマーシュ（カナダ） １分１４秒７３

⑹エリン・ジャクソン（米国） １分１５秒００

⑺山田梨央（直富商事） １分１５秒１６

⑻スザネ・シュルティング（オランダ）１分１５秒４６