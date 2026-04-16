Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、4月17日（金）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。本日2026年4月16日は、約2,000回の充電サイクルで長寿、さらに30W高速充電に対応したELECOM（エレコム）の「ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W)