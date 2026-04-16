春メイクをもっと軽やかに楽しみたい方に注目♡SHEGLAMから登場した「AirPlushLip&CheekCream」は、ふんわりとしたムーステクスチャーが魅力のマルチコスメ。リップにもチークにも使える便利さと、自然な発色で、忙しい日でも簡単に旬のメイクが完成します。ひと塗りで印象をアップデートできる、今話題のアイテムです。 ふんわり軽い新感覚テクスチャー 「AirPlushLip&CheekCr