¡ãµÁÄï¡¢6000±ßÊ§¤¨¥Ã¡ä¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤«¤é¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿¡©»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤ª½Ë¤¤¹Í¤¨¤ë¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¤¥Î¥ê¡£É×¤Î¥·¥ç¥¦¤È6¤«·î¤ÎÌ¼¥Þ¥Û¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤ÎµÁÄï¤ÎÌµÁ¬°û¿©¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÍâÆü¡¢Êì¤ËÁêÃÌ¤·¤¿»ä¡£¥·¥ç¥¦¤¬¡¢¡Ö·»¤È¤·¤ÆÄï¤«¤é¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Êì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ë¤¤¤¤´é¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤È¥±¡¼¥Âå¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËèÇ¯¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Êì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤Ï¼Õ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ä¡Ä»ä¤¬¼«Ê¬¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡¢¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ»ä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥°¥ì¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤Î¤â¼ê¤À¤·¡¢¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢µÁÄïÉ×ÉØ¤ÈÀÞÈ¾¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¤Ï°Æ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÄï¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
Êì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»ØÅ¦¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥¦¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏµÁÄïÉ×ÉØ¤ÈÀÞÈ¾¤Î¤ª½Ë¤¤²ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¥·¥ç¥¦¤ËÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤òÅÁ¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È¤â½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¾¯¤·¤À¤±·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤Ï¼Õ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ä¡Ä»ä¤¬¼«Ê¬¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡¢¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÌµÍý¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ»ä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥°¥ì¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤Î¤â¼ê¤À¤·¡¢¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢µÁÄïÉ×ÉØ¤ÈÀÞÈ¾¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¤Ï°Æ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÄï¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
Êì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»ØÅ¦¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥¦¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏµÁÄïÉ×ÉØ¤ÈÀÞÈ¾¤Î¤ª½Ë¤¤²ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¥·¥ç¥¦¤ËÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤òÅÁ¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È¤â½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¾¯¤·¤À¤±·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»