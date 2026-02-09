元秋田朝日放送のアナウンサーで、現在はフリーの塩地美澄アナが、2月8日までに自身のInstagramを更新。オフホワイト系の “ピタピタトップス” での食事風景を披露し、ファンから悶絶する声が寄せられている。

塩地アナは《「美味しい」を楽しめる毎日が続くとすればそれだけでありがたい。今そんな日常があることに感謝しつつ 食いしん坊な私にとって バイキングは至福の楽園です みなさんの“当たり前だけど幸せに思えること”は？》と投稿。

バイキング料理を前に、グレーのパーカーのファスナーを全開にし、体にぴったりと張りつくようなふくよかなバストを強調するようなオフショットを公開した。

コメント欄にはファンから

《どんどん食べてください。豊満な塩地さんが好きです。》

《豊かですね》

《普通に、ドキッと、興奮してしまいます》

などと称賛の声があがっている。

札幌出身の塩地アナは、小樽商科大学卒業後、2006年に秋田朝日放送に入社し、アナウンサーを務めたが、2014年3月に退社。2016年に写真集を発売し、グラビア界にも進出した。

芸能記者が言う。

「癒し系Gカップを武器にグラビア各誌を席捲し、バラエティ番組にも出演。2023年までは写真集やイメージビデオを発売するなどしていました。最近は防災士の資格を取得し、防災士アナウンサーとしての活動が多いようです。

2023年4月に6冊目の写真集『Pearl』を出版したのが最後ですが、2024年7月のInstagramには《プライベートでしたが水着撮影は1年以上ぶりでした》と、水着姿を披露していました。その際にもファンからは《もっと見たいです》といった声が多く寄せられていました」

今回の塩地の “ピタピタトップス” 姿には、ファンからグラビア復帰を要望する声も出ている。癒し系ボディで再びファンの目をくぎ付けにする日は来るのだろうか。