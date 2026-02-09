¥Ñ¥ë¥³¡ß¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×ÆâÍ÷²ñ¥ì¥Ýー¥È¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¡¦»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢¥í¥Ó¥óÌò¡¦»³¸ýÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¥·¥êー¥º¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO 6F¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖTHE GUEST CAFE BY PARCO¡×¤Ë¤Æ¡¢2·î7Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢〝¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ(¥ï¥ó¥Ôー¥¹)〟¤ò¤á¤°¤ë³¤Â±¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÌ¾¥·ー¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ä¥á¥Ë¥åー¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ÖÌ¾¥·ー¥ó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¤º¤é¤ê¡ª
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡È¿å¿åÆù¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÇþ¤ï¤é±ö¥éー¥á¥ó～¿å¿åÆù～¡×¤ä¡¢ºîÉÊ¾å¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î¤ß¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëMr.2 ¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ìー¤ÎÂç¹¥Êª¡Ö¥¿¥³¥Ñ¡×¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥ß¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Çþ¤ï¤é±ö¥éー¥á¥ó ～¿å¿åÆù～ ²Á³Ê¡§1,980±ß
¥µ¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¥Æ¥£¥¨¤Þ¤«¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È ²Á³Ê¡§1,870±ß
¡Ö¡ÈÍë¡É¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤Î!!? ¥´¥à¤À¤«¤é!!!¡×¿À¡¦¥¨¥Í¥ë ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á 2,530±ß
¥¨¥Í¥ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£ºÇ½é¿©¤ÙÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ö¼ê¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¹ë²÷¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÉÕÂ°¤Î¥Áー¥º¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÃæ¤ËÅÉ¤ê¹þ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦
¥Ê¥ß¤Î¤ß¤«¤óÂçÊ¡～¥Ù¥ë¥áー¥ë¤µ¤ó¤Î¤ß¤«¤ó¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ～ ²Á³Ê¡§1,760±ß
¡Ö¤ª¤ì¤Ï¸µ¤«¤é!!!¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¥¡!!!!¡×¥Ú¥íー¥Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥¯¥Ã¥ー¥¢¥¤¥¹¥µ¥ó¥É ²Á³Ê¡§1,870±ß
¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤È¥É¥é¥à¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥×¥ìー¥È ²Á³Ê¡§1,760±ß
¡Ö¤¸¤ç～～～¥À¥ó¤¸¤ã¤Ê¥¡¤¤¤ï¤èーーー¤¦!!!¡×¥¿¥³¥Ñ¥Õ¥§ ²Á³Ê¡§1,870±ß
¥¿¥³¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¤Ê¤ó¤È²óÅ¾¤¹¤ëÂæºÂ¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï½Â¤¤½ñÂÎ¤Ç¡ÖËßÊë¤ì¡×¤ÎÊ¸»ú¡£±é½Ð¤¬ºÙ¤«¤¤¡ª
Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÂè1ÃÆ¡Ë ³Æ990±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥ー¡§¥Ö¥ëー¥³ー¥é¡×¤ò»î°û¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÃº»À¤È´Å¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£¤«¤Ê¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤
³Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥«¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Áー¥Õ¤Î³¤Â±´ú¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥È¥íー¥¿¥°¤¬ÉÕÂ°¡£»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¤À
¥éー¥á¥ó¤É¤ó¤Ö¤ê¤ä¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Ç®¤¤¡ª
¡¡¥«¥Õ¥§¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¿©¤ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥«¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥éー¥á¥ó¤É¤ó¤Ö¤ê¡¢¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ê¤É¤Ç¸ò´¹¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥×¥êー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤âËº¤ì¤º¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Çþ¤ï¤é¥éー¥á¥ó¤É¤ó¤Ö¤ê ²Á³Ê¡§2,970±ß
¥«¥Õ¥§¤Î¥í¥´Æþ¤ê
¥·¥ê¥³¥ó¥ß¥Ë¥±ー¥¹¡Ê¥ë¥Õ¥£/¥íー/¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¡Ë ²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß
¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë ²Á³Ê¡§1,100±ß
¿ä¤·¥¥ã¥é¤ò¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤â¤¦
ONE PIECE CAFE GENE ¥°¥é¥¹ ²Á³Ê¡§1,650±ß
¥¥ã¥Ã¥×¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¼ïÎà¤âËÉÙ
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊONE PIECE CAFE GENE¡Ë ³Æ440±ß
¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥Ð¥Ã¥° ²Á³Ê¡§1,210±ß
¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦
ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢¥í¥Ó¥óÌò¤Î»³¸ýÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤Ë¤Æ¥¦¥½¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢¥í¥Ó¥ó¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»³¸ýÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡»öÁ°¤Ë»î¿©¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥åー¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¤È¥í¥Ó¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÀ¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¤ªÆóÊý¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó
¥í¥Ó¥óÌò¤Î»³¸ýÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó
¥¢¥Ë¥á¤Î1¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¡ª ¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤«¤é20¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤½Ð¤Î¥·ー¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â
ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿
¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢»³¸ýÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ª ¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿½ÂÃ«PARCO 6F¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×¤ÏÂè1ÃÆ¤¬2·î7Æü¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡£Âè2ÃÆ¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤â½Õ¤Ë³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤«¤é°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Í¥Àè¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£³Î¼Â¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¦¥½¥Ã¥×¡¢¥í¥Ó¥ó¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤ÎÆâÁõ¤â¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍèÅ¹ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥á¥Ë¥åーÃíÊ¸ÆÃÅµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´20¼ï¡Ë¡£¥Õー¥É¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥É¥ê¥ó¥¯1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤òµÇ°¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¡£´ü´ÖÃæ¡¢³ºÅö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õー¥É¡¦¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤¤¤º¤ì¤«ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¥Ðー¥¹¥Çー¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£2·î¤Ï¥í¥Ó¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À
Æþ¸ýÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤â¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×°ì¿§¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥åー¤È¶¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤º¤é¤ê
ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¤¿¤á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÉ¬¸«¤À
¡ÊC¡ËÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó