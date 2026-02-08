「新東名みたい！」になった「新名神」

新名神高速の工事が難航しています。未開通の「大津−城陽」（滋賀−京都）、「八幡京田辺−高槻」（京都−大阪）について、2025年12月にどちらも開通の延期が発表されました。前者は少なくとも2028年以降、後者はトンネルの掘削が順調に進んだとしても「2027年度までの開通は困難」とされており、時期は不透明となっています。

【地図／写真】これが「新名神6車線化」の現況です（走ってみた）

その一方で、開通時期は示されていないものの、目に見えて進んでいるのが「既存区間の6車線化」です。

6車線化の対象は三重県の亀山西JCTから（城陽への未開通部がつながる）大津JCTまでの約41km。2019年から事業が始まりました。

この区間は2008年に開通しています。当時から、他の高速道路よりも十分広い印象でしたが、トンネルは片側3車線断面で作られたのに対し、橋や土工部は2車線＋2車線でした。このため、橋を増設したり、擁壁を削ったりして6車線にする工事が進められており、2022年から2023年にかけて5区間で片側3車線運用に切り替わりました。

開通時に3車線断面のトンネルながら建設費削減を目的に2車線で使うため、わざわざ路肩などにラバーポールが立てられるなどしました。これが取り払われたトンネルは、まさに「新東名の6車線区間そっくり！」と思えるような走りやすさになっています。工事中のため、片側3車線から2車線になったり、3車線に増えたりと不規則な運用が続いているものの、三重県境付近から滋賀県側10.5kmについては6車線化が完了しています。なお、最高速度は100km/hのままです。

ちなみに、建設中の大津−城陽間、八幡京田辺−高槻とも、6車線化事業が建設中の段階から進められており、暫定4車線で開通したのち、6車線化する計画です。

6車線化は渋滞の解消、物流の効率化などのほか、たとえば開通から半世紀以上が経過している名神高速のリニューアル工事などに際し、迂回路となる新名神の断面車線数を確保する目的もあります。名神は4車線で1日約7万台、新名神も4車線で1日約5万台、合わせて8車線で約12万台が通行しています。名神が工事で1〜2車線規制された場合にも、新名神で6車線が確保されていれば、従来通りの交通をさばきながらリニューアル工事が可能というわけです。