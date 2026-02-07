見取り図のリリー（41）が“芸人界イチのモテ男”と呼ばれることへの苦悩を明かした。

進行役を務めるABEMAの次世代スター美容師発掘オーディション番組「恋髪オーディション」（2月7日午後9時配信開始）の取材会で、“モテ男”とされることについて「なんかすごくそういううわさが先立って、この前も芸能人王枠みたいなので番組に呼ばれた時にメンバーが、マイケル富岡さんと石田純一さんと俺で。俺だけめっちゃ影薄いし、おふたりとも『何十人と何股した』みたいなエピソードを話していたのに話のスケールも違って気まずい思いをしました（笑い）」と振り返った。

番組にも絡む髪形については、自身も別の番組企画で金髪にした経緯があり、「金髪はやめてもいいんですけど、特にタイミングがなかなかないからやめてないだけで」と明かし「いきなり黒髪にしたら絶対理由を聞かれるので。なので、理由がちゃんとできてからヘアチェンジしようかなと思っています」と話した。

「恋髪オーディション」はFRUITSZIPPER櫻井優衣（25）、タレントなえなの（25）と本田紗来（18）がそれぞれ初MCを務め、リリーが進行役として支える。審査員にはカリスマ美容師として知られる「OCEAN TOKYO」の高木琢也CEO、「KAMI CHARISMA 2026」で女性唯一の三つ星を受賞した野々口祐子氏、BTSのMVのヘアスタイリングやaespaなど数多くのK−POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏やキウ・セム氏ら日刊の豪華美容師らが集結。最終結果は3月14日に開催予定の「マイナビ TGC 2026 S／S」のステージ上で発表される。