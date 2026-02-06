「キーパーが百年構想リーグの肝かも」白熱した開幕戦は神戸に軍配！ PK戦で完全決着の特別大会にネットの反応は？「このレギュレーションちょっと特別感あって面白いかも！」
２月６日にJ１百年構想リーグが各地で開催。サンガスタジアム by KYOCERAでは、地域リーグラウンド（WEST）第１節のヴィッセル神戸対京都サンガF.C.が行なわれた。
神戸は37分、武藤嘉紀のゴールで先制するも、53分に同点弾を献上。その後は一進一退の攻防が続き、ともに追加点を挙げることが出来ず。90分では決着がつかず、特別大会のレギュレーション上、このままPK戦に突入。神戸は４人が成功し、GK前川黛也の２つのスーパーセーブもあり、４−１で勝利した。
開幕戦からPK決着となった白熱した一戦に、SNS上では「前川すげぇぇぇ！」「PK戦おもしろいな」「このレギュレーションちょっと特別感あって面白いかも！」「神戸PK上手すぎ」「PKで完全決着。こういうのもいいね」「キーパーが百年構想リーグの肝かも」「開幕戦から凄く面白かった！」「PK戦で終わるのもいいかも」「今までにない新鮮さがあって良い」といった声が上がった。
PK戦での完全決着方式に、好感触のファンも多いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】読み完璧！ 開幕戦でさっそくPK戦、前川が気迫の２本ストップ！
