「自己破産サラブレッドです」国立理系卒データサイエンティストが語る“転職10回”の壮絶な末路
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【神回】メチャクチャな女が来た【57人目】」と題した動画を公開。国立理系大学院卒のデータサイエンティストという華麗な肩書きを持ちながら、10回以上の転職を繰り返し、風俗やリゾートバイトまで経験した16卒女性の壮絶な半生が語られた。
動画は、女性の経歴紹介からスタート。彼女は情報学を専攻し、新卒でIT企業に入社後、データサイエンティストとしてキャリアを積んできた。しかし、過酷な労働環境や上司との人間関係から適応障害やうつ病を患い、短期間での離職と転職を繰り返すことになる。その過程で、借金返済のために休職中や退職後に風俗店やキャバクラ、リゾートバイトで働いた経験も赤裸々に告白。「人間としての尊厳を失った」と語る過酷な現場や、ストレスで排泄機能に異常をきたし「心因性尿閉」で膀胱破裂寸前になり救急搬送されたエピソードには、聞き手のさざえ氏も「えぇ…」と絶句するしかなかった。
なぜこれほどまでに転職を繰り返してしまうのか。彼女はその心理について「転職活動は麻薬」だと定義した。現職で嫌なことがあると、転職エージェントからの「あなたが欲しい」というスカウトの言葉で承認欲求を満たそうとしてしまい、結果として安易な転職を重ねてしまうという。
動画の終盤、現在は障害者手帳を取得し、オープン雇用で大手アプリ事業会社に勤務していることが明かされた。「今は体調も安定して働けている」と語る彼女だが、最後に衝撃の事実を口にする。膨れ上がった借金はどうなったのかという問いに対し、「自己破産しました」と告白。さらに両親も過去に自己破産していることを明かし、「自己破産サラブレッドです」と自嘲気味に笑う姿が、視聴者に強烈なインパクトを残した。
