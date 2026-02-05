デザイン家電などを手がけるアピックスインターナショナル（大阪市）は、メンズ美容ブランド「BEAUM（ビューム）」から、シェーバー2種を2026年2月上旬に発売する。

肌への負担に配慮、やさしい剃り心地の「チタンコーティング刃」

毎日のセルフケアをスムーズにサポートし、清潔感を保てる同ブランドから、シェーバー2種が登場。

いずれも、肌への負担に配慮したチタン素材の「チタンコーティング刃」を採用。シェービング時の摩擦を軽減し、やさしい剃り心地を実現した。

耐久性にすぐれ切れ味が落ちにくいコーティングを施す。刃の交換頻度を抑え、メンテナンスの負担やランニングコストの削減につなげられるという。

USB Type-Cケーブルでの充電に対応し、出張や旅行先でも手軽に充電できる。使用中でもバッテリー残量が表示され、シェービング中のバッテリー切れを防ぐ。

6枚刃シェーバー「ASV-B06」は、手のひらに収まるポケットサイズに往復式の6枚刃を採用。硬いヒゲもスムーズにカットでき、深剃りと肌への配慮を両立している。刃の駆動速度を高める「TURBOモード」を搭載し、濃いヒゲもしっかりとカットする。

入浴時にも使用可能なIPX7防水設計。刃を水洗いでき、使用後の手入れがしやすい。ポケットやカバンの中などで誤動作を防ぐ「トラベルロック」を備える。

USBケーブル、お手入れブラシ、専用のセミハードケースが付属する。

参考価格は9900円（税込）。

顔剃りペンシェーバー「ASV-B03」は、ペン型の持ちやすいデザインで、ピンポイントケアに特化した極小ヘッド形状。凹凸のある肌にもやさしくフィットし、耳や頬のうぶ毛、眉、指の毛など細部もスムーズにケア可能だ。

刃は水洗いでき、使用後はサッと洗えば毛クズや汚れが落とせる。全長139ミリのコンパクトサイズで、出張や旅行、外出先などにも持ち運びしやすい。

USBケーブル、お手入れブラシが付属する。

参考価格は2420円（同）。