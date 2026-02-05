スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の４１０億円から４９０億円（前期比２０．７％増）、最終利益予想を１６９億円から２７０億円（同１０．６％増）に引き上げた。売上高予想は据え置き。最終利益は減益予想から一転増益を見込む。スクエニＨＤは同時に株主優待の導入を開示。保有する株式数と期間に応じ、ゲームやキャラクターグッズを販売する自社ＥＣサイト「ｅ－ＳＴＯＲＥ」で使えるクーポン５００～３万円相当を贈呈する。



通期業績予想の修正は４～１２月期の実績を踏まえた。同期間における売上高は２１５４億５５００万円（前年同期比１３．３％減）、営業利益は４６３億８７００万円（同３９．０％増）、最終利益は２５６億７００万円（同３．６％増）になった。ゲームなどを開発・販売するデジタルエンタテインメント事業で決済手段の多様化に取り組み、収益性の改善が進んだ。また、ＩＰのライセンスの管理などを行うライツ・プロパティ等事業のロイヤルティー収益が当初の想定を上回った。なお、今期は特別損失として組織再編費用を計上している。



２６年３月期の株主優待では自社ＥＣで使えるクーポンの贈呈に加え、ドラゴンクエスト４０周年記念の株主限定グッズの抽選を行う。１００株以上を保有する株主が対象で、非売品の純銀製記念メタルが４００人に当たる。



出所：MINKABU PRESS