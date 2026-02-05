受験や成績、将来のことへの意識が始まる中学生。子ども自身も「頑張らなければならない」という空気に押しつぶされそうになる。親も、子どもの必死さを前に「応えてあげたい」と思いながら、現実的な制約との間で揺れ動くものだ。そんな親子の葛藤を“遊び心”で包み込んだあぴママさんの作品『受験生。週末は高級ホテルで。』が投稿された。



【漫画】「受験生。週末は高級ホテルで。」全編

物語は、勉強漬けの毎日に疲れ果てた中学生の娘が「塾の合宿みたいに、ホテルに缶詰になって勉強したい」と母に訴える場面から始まる。しかも指定したのは高級ホテルの「シェラトン」。この提案に応えることは難しいため、作者は娘を納得させるべく、離れの部屋に観葉植物や机を運び込み、手作りの宿『ママトンホテル』を開設した。



苦肉の策と思われたが、娘は大満足。段ボール製のメニューを手にフロント（作者）へ電話をかけ、「ホットサンドとフルーツ盛り合わせ」をオーダーする。ついには延泊を希望するほどのハマりようを見せた。



中学生相手に、大人の知恵と遊び心で「シェラトン」を凌駕してみせたあぴママさん。その舞台裏について詳しく話を聞いた。



ー娘さんが「シェラトンホテル」で合宿をやりたい！と言い出したのはどうしてでしょうか？



親戚の不幸があった際に、周辺ホテルでたまたま空きがあったのがシェラトンホテルのみで、娘と2泊したのですが、普段利用することのないグレードのホテルだったため、かなり印象に残ったようで、そこからことあるごとに「シェラトンにまた行きたい」と言うようになってしまいました。



ーママトンホテルはどのようにして考案されましたか？



一般的なホテルに置いてあるメニュー表のようなものを、手軽に安価で再現するために段ボールを使う発想になりました。レンタル犬サービスは、つくばワンワンランドのレンタル犬のお散歩サービスを娘が気に入っていたことがありまして、そこから着想を得ました。



ー娘さんが「ママトンホテル」にハマった勝因は何だと思われますか？



娘も本当は、本物のホテルがいいと思いますよ。ただ本物のホテルには泊まれないので、手元にあるもので満足せざるをえなかったのでしょう。たとえ予算が足りたとしても、わたし自身が大それたものをあまり好きではないため、いつもそれっぽさを再現する遊びばかり親子でやっています。娘にとっては「いつものお遊びワーイ」って感じかもしれませんね。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）