28日（木）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの山本帯刀（24）と金川昴平（24）、近藤公輝（23）、アウトサイドヒッターの島田航希（24）と利内希瑠（25）、リベロの佐々木明澄（24）、セッターの空佳輝（25）と木下颯眞（23）、中村晃輔（23）、オポジットの早田暁人（23）の10選手が退団することをクラ