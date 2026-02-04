タレントの岡田結実(25)が4日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

岡田はインスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」とユーモアたっぷりに報告した。

そして「大切な文章の時でも、少し能天気は表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と母としての決意を記した。

続けて「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです。子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表した。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。