人との見え方の違い

人間は「赤・青・緑」の3原色を認識する能力を持っていますが、猫は「青・緑」の2色しか認識できないとされています。青・緑以外から構成される色は、主にグレーがかった色味として判別されます。中でも苦手なのは赤で、グレーがかった緑に見えているという説も。

これは、猫が夜行性だったことに関係があります。暗い時間帯に活動していた猫にとって、色は重要な情報ではありませんでした。暗闇で狩猟をするには、色よりも「動き」「明るさ」の方が大切だったのです。

現在の猫も先祖の名残を残しているため、人間とは見えている世界が少し違います。とはいえ、人間よりも目が悪いというわけではありません。人間と違った色味で見えているだけで、物体を認識できないということではないのです。

好きな色①青

猫が最もハッキリと認識できる色は、青とされています。そのため、青色の猫グッズが多く流通しています。青といえば、空や海。自然の中で暮らしていたころの猫にとって、青は落ち着く色なのかもしれません。

また、青っぽいグレーを好むという説もあります。早朝や夕暮れの空の色を連想させ、リラックスできるのでしょう。少し薄暗い時間帯は、猫にとって狩猟しやすい時間です。青や青っぽいグレーを見ると喜ぶのは、本能が刺激されるからかもしれませんね。

好きな色②黄色

青と並んで猫が好むのは、黄色と言われています。青と同じように、自然界でよく見られる色だからでしょう。とくに、ハチやカエルなど、危険性の高い生き物に多い色です。そのため、安心できるというよりは、判別しやすいので好奇心を駆り立てられる…という感覚かもしれません。

なお、黄色と緑を区別できないという説もあります。猫の2原色である「青・緑」の混合色が黄色となりますが、色の明度や彩度によっては、少し違いが分かりにくいのでしょう。

好きな色③薄い茶色

土や砂を連想させる薄い茶色、ベージュといったアースカラーも、猫に好まれることが多い色です。猫の先祖が暮らしていた砂漠を思い出すからでしょうか。ゴロリと横になって日向ぼっこする心地よさが、本能的に染み付いているのかもしれません。

青や緑、黄色のように、ハッキリと認識できる色ではありませんが、猫にとってのリラクゼーションカラーといえます。キャットタワーやキャリーにアースカラーが多いのも、猫が寛げるから…という理由が隠されているのかもしれませんね。

生活に取り入れるメリット

猫との生活で、色を効果的に使ってみるのもおすすめです。

例えば、おもちゃを「青・緑・黄色」などの判別しやすい色にすれば、猫の好奇心を高められるかもしれません。猫は蛍光色も好きなので、なるべく明るい色味を選んであげるといいでしょう。

床材の色味と比較して判別のつきやすい色味を選んであげるとより区別しやすくより遊びやすいかもしれません。

また、ベッドやキャットタワーなどのリラックス空間は、アースカラーを取り入れるのがおすすめです。青や紫も落ち着く色とされるため、ベージュや青のグッズを揃えてあげるといいかもしれませんね。

おもちゃやベッドなどのグッズを色違いで用意してあげると、愛猫が好む色を推測することもできそうです。

まとめ

猫の目は、「青・緑」を判別することができます。人間よりも色彩感覚は劣りますが、異なる色味で見えているだけです。また、「紫外線」が見えているという説もあります。人間とは異なる見え方をしていると思うと、その世界を覗いてみたくなりますね。

残念ながら、猫と色についての研究はまだまだ解き明かされていません。現在の段階では、認識しやすい色、自然界でよく見える色を好む傾向があるといわれています。猫の好む色を有効活用すれば、猫との暮らしを更に豊かにできることでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)