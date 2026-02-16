【猫の日】ダンボール98個の「猫専用タワマン」が爆誕 声優・梶裕貴が“極上物件”を優雅にご案内

※

※ダンボールワン取り扱い価格 1箱60.8円より算出（2025年12月時点）。安全性確保のためにダンボール以外の資材も使⽤。

猫の日（2月22日）を前に、思わず二度見してしまうような“物件”が公開されました。それは、人間ではなく猫のために建てられた「猫専用タワーマンション」。オール電化で床暖房完備、さらには屋上庭園まで備えた、まさに“お猫さま仕様”の一棟です。実はこの猫専用タワマン、ENEOSでんきのキャンペーン施策として生まれました。ENEOSでんきでは現在、新規申し込みで電気料金が最大6,000円割引になるキャンペーンを実施中。そのおトクさを、6,000円分相当のダンボール98個を使った猫専用タワマンで表現したといいます。公開されたWEBムービーでは、人気声優の梶裕貴さんが「ENEOS CAT TOWER」の魅力を本物のタワーマンションの内覧動画のような語り口で優雅に紹介しています。今回の企画はENEOSでんきの「でんきで、快適。」シリーズ第2弾となっており、梶さんはSNSで大きな話題を呼んだ前作WEBムービー「精霊馬パレード」に続いての出演。前回は、“ナスとキュウリ役”というまさかの設定に全力で応えていた梶さんですが、今回は一転して、真面目なトーンでユニークな世界観を成立させる、絶妙なバランス感覚を披露しています。ここまで聞くと、「キャンペーンとかけた、ただのネタ企画なのでは？」と思った方もいるかもしれません。ですが、ご安心ください。メイキング映像を見てみると、今回の企画には猫を飼っているスタッフや猫好きのメンバーが企画段階から関わり、猫の安全性にもしっかり配慮して進められていることが分かります。登り降りしやすい動線など、細かな部分まで猫目線で検討。人の暮らしだけでなく、猫の生活も「でんきで、快適。」にしたい――。そんなENEOSでんきの挑戦における”本気度”が伝わってきます。専門家からの評価も高く、ダンボール通販を手掛ける企業・ダンボールワンは「狭い場所で安心感を得られ、冬は暖かく夏は蒸れにくいダンボールは、猫ちゃんにとってまさに『理想の住まい』」とコメント。保護猫の新しい家族探しを応援するサービス「ネコノート」の代表・黛純太氏も「この時代にAIを使わずに98箱ものダンボールで製作し、くつろぐ猫を映像化。理解できません。しかしだからこそ、本気だということも伝わってくるんです。」と太鼓判を押しています。猫の日に合わせて、「ENEOS CAT TOWER」の実物を内覧できるイベント「にゃい覧会」も実施されます。会場は、招き猫ゆかりの地であり、猫好きには“猫の聖地”とも呼ばれる東京・豪徳寺エリア。タワー本体の展示や、ここでしか聞けない梶裕貴さんによる展示会限定の音声ガイドが、入場無料で楽しめます。さらに、イベント開催にあわせて、東急世田谷線の車内窓上広告も「ENEOS CAT TOWER」仕様に。豪徳寺エリアへ向かう移動時間から、猫の日ならではの“にゃい覧会”気分を盛り上げてくれます。また、特設Webページではタワマン広告風デザインの「お猫さま向けチラシ」もダウンロード可能。愛猫との撮影小物や、SNS投稿用のアイテムとして楽しんだりと、イベントとあわせて楽しめる仕掛けになっています。新生活に向けた引っ越し準備が本格化する2月というタイミングに、引っ越しの必需品でもあるダンボールを使って生まれた、今回のユニークな試み。猫と暮らす家庭では、留守番中も冷暖房をつけておくなど、どうしても電気の使用量が増えがちです。これをきっかけに、猫にも人にも「でんきで、快適。」な暮らしについて、あらためて考えてみてもいいかもしれません。