この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【欲しさ爆発】なんと、5インチのディスプレイが付いたミニPC「AOOSTAR G-FLIP AI370」をレビューします！」と題した動画を公開。本体上部にフリップ式の5インチタッチモニターを搭載したユニークなミニPCを紹介した。



動画で紹介された「AOOSTAR G-FLIP AI370」は、ミニPCでありながら、本体上部にフリップ式の5インチタッチモニターを備えているのが最大の特徴だ。戸田氏はこの斬新な機構に「これ（モニター）はね、興味深いですよ」と冒頭から高い関心を示した。モニターは最大60度まで角度調整が可能で、タッチ操作にも対応している。氏は、この小型モニターは単体での本格的な作業には向かないとしつつも、CPU温度などの情報を表示するユーティリティ画面や、サーバー用途での簡易操作画面として活用できる点を評価した。



性能面では、CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370を搭載し、ベンチマークテストではマルチコアで20,000を超える高いスコアを記録。戸田氏は「文句なしですね」とそのパフォーマンスを称賛した。また、USB4端子を前後に1基ずつ、2.5Gの有線LANポートを2基、さらに外付けGPUを接続できるOculink端子まで備えるなど、豊富なインターフェースも高く評価している。筐体は金属製で高級感があり、高負荷時のファンノイズも「非常に静か」と静音性にも太鼓判を押した。



戸田氏は、この製品を「ガジェット好きの心をくすぐる」と評し、総合得点を77点とした。その上で、ロマンあふれるギミックと高い実用性を兼ね備えた一台であり、特にベアボーンキットで自分好みにカスタマイズしたいユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢であると結論付けた。