JAPANNEXTは創業10周年を記念して、「おかげさまで10周年。6Kモニタープレゼントキャンペーン」を実施する。6Kモニター「JN-X6K」を1名にプレゼントするという太っ腹企画。2025年9月の製品発表会で参考展示していた6Kモニターを製品化し、2026年2月に発売することが決定したとのこと。

応募は公式X（旧Twitter）アカウント（@japannext1）のフォローとキャンペーン投稿のリポストで完了する。製品の詳細は後日正式発表するとしているが、先行してプレゼントキャンペーンを実施するという。応募期間は2月2日から2月15日23時59分まで。

JAPANNEXTは2015年12月に千葉県長生郡一宮町で創業し、2016年2月1日に同社初の液晶モニターを投入した。現在は千葉県いすみ市の旧中川小学校に本社を構え、これまでさまざまなモニターおよび周辺機器を展開してきた。

製品概要 キャンペーン名：おかげさまで10周年。6Kモニタープレゼントキャンペーン

応募期間：2026年2月2日～2月15日23時59分

賞品：JAPANNEXT 6Kモニター（JN-X6K）1台

応募方法：公式Xのフォロー＋リポスト

ポストページ：※リンクが削除されました。

10周年をお祝いして豪華製品をゲットしよう

創業10周年を記念した本キャンペーンは、6Kモニタープレゼントという豪華な製品が魅力だ。公式Xのフォローとリポストで応募完了となるため、参加しやすい点も嬉しい。高解像度ディスプレイが気になっている方、ぜひ応募してみては。

ギャラリー

出典・関連リンク JAPANNEXT 公式X JAPANNEXT株式会社 公式ホームページ

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。