TBSホールディングス傘下の海外戦略スタジオであるTHE SEVENが、韓国のVFXスタジオM83とVFX戦略的パートナーシップ契約を締結した。

参考：山田裕貴主演で『ちるらん 新撰組鎮魂歌』実写ドラマ化 「“令和の新撰組”が創り上げられた」

THE SEVENは、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』や『今際の国のアリス』（シーズン3制作協力）などのプロデュースを手がけるスタジオ。『幽☆遊☆白書』は、アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2024にて視覚効果部門グランプリを受賞している。

一方、M83は『ヴィンチェンツォ』や『Sweet Home －俺と世界の絶望－』（シーズン2・3）、『スペース・スウィーパーズ』などのVFXを手がけてきた韓国のトップスタジオ。2024年8月にはKOSDAQへ上場し、総合コンテンツ制作スタジオとして急成長を遂げている。

今回の提携により、両社は「VFX制作における優先的かつ包括的な連携」「技術・ワークフローの共同研究開発（R&D）」「グローバル市場への共同進出」を推進。企画・プリプロダクションから最終コンポジットに至る全プロセスで協力体制を敷き、最高品質のVFXの実現を目指すとともに、国際共同制作を強化して世界市場での競争力を高めていく。

パートナーシップ締結にあたり、THE SEVENの瀬戸口克陽代表取締役社長は「彼らの持つ圧倒的なVFX技術と、我々THE SEVENのVFXを駆使したストーリーテリングおよびプロデュース力が融合することで、まだ誰も見たことのないエンターテインメント体験を世界へ届けていけると確信しています」とコメント。

M83のチョン・ソンジンCEOも「日本と韓国の強みを融合したハイエンドな制作体制と技術力で、私たちの底力を成果として証明し、グローバル市場で“アジア”の名が通用する新たな成功モデルを、THE SEVENとともに創り上げていきます」と意気込みを語った。

また、両社の代表作品を紹介するVFXショーリールも公開されている。

コメント●THE SEVEN 代表取締役社長 瀬戸口克陽世界中の視聴者を熱狂させるコンテンツを作るためには、国境を超えた才能の掛け合わせが必要不可欠です。韓国映像業界の進化を技術面で牽引してきたトップランナーであるM83とパートナーシップを結べることを、大変嬉しく思います。彼らの持つ圧倒的なVFX技術と、我々THE SEVENのVFXを駆使したストーリーテリングおよびプロデュース力が融合することで、まだ誰も見たことのないエンターテインメント体験を世界へ届けていけると確信しています。今後の両社のプロジェクトにぜひご期待ください。

●THE SEVEN チーフVFXオフィサー 赤羽智史これまで数々のハイエンド作品に携わる中で、M83が生み出すクリエイティブの質の高さと、新しい技術への飽くなき探求心には常に敬意を抱いておりました。VFXは今や、制作の“仕上げ”ではなく、企画の根幹を支える“土台”です。M83という強力なパートナーと共に、プリプロダクションの段階から技術と演出を密接に連携させることで、効率的かつ爆発力のある映像表現が可能になります。日韓のクリエイティブの化学反応を、私自身も非常に楽しみにしています。

●M83 CEO Sungjin Jung／チョン・ソンジン日本のコンテンツ産業と技術は、世界的に実証されたIP競争力の上に、長年にわたり蓄積してきた企画力と緻密さ、そして制作現場を完璧に回すシステムが結びつき、世界が信頼する基準を築いてきました。THE SEVENは、その強みを最も革新的かつ熟練した方法で具現化するスタジオであり、作品の完成度を通じて実力を証明してきた競争力あるパートナーです。今回のパートナーシップは、日韓の底力を持つ企業が出会い、それぞれが培ってきた制作哲学と技術を、もう一段階緻密に結び付けることで、単なる協業を超えてシナジーがより一層高まる契機になると確信しています。日本と韓国の強みを融合したハイエンドな制作体制と技術力で、私たちの底力を成果として証明し、グローバル市場で“アジア”の名が通用する新たな成功モデルを、THE SEVENとともに創り上げていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）