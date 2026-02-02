たった200円なのが信じられない！頼りになる100均電気小物

コンセント周りを少し整えたい。でもコードは必要以上に長くしたくない。そんなときに役立つのが、短めサイズの延長コード。雷対策ができて、熱に強い素材を使った安心設計のアイテムが、ダイソーなら安く手に入ります！200円とは思えないほど機能が詰まっていて、見つけたら即買い推奨レベルの高性能アイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：延長コード 20cm 雷ガード付

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275017689

200円でここまでやる？！ダイソーで高性能アイテムを発見！

ダイソーをパトロール中、電気小物売り場でふと目に入った、延長コード。

価格は220円（税込）。でもパッケージをよく見ると、書いてある内容がなかなか本格的でした。

製造元は、オーム電機。ダイソーでは度々目にする有名メーカーで、筆者はこれまでも電気小物を何度か使ってきましたが、安定感のある印象です。

プラグはストレートタイプで、耐トラッキング絶縁カバー付き。コンセントとの隙間に溜まったホコリや湿気が原因のトラッキング火災を防ぐ、安心の設計です。

コードの長さは20cmと短め。やや短すぎると感じるかもしれませんが、配線をスッキリ整えたいときに、この長さが意外と使いやすいんです！

コンセントと機器の距離がほんの少し足りないときや、ACアダプタ同士が干渉して、隣の差し込み口が使いにくいときなど、配線を必要以上に伸ばさず、ちょい足しできるのが便利です。

雷ガードが精密機器を守る！難燃ボディで耐熱性能もしっかり！

この延長コードの特徴は、雷ガード機能が付いていること。

雷ガードとは、パソコンなどの精密機器を、雷によるトラブルから守るためのもの。

コンセントに挿すと、本体の雷ガードランプが点灯し、保護機能が有効な状態かどうかが一目で分かります。

ランプが点灯していない場合は雷保護機能が働いていない状態なので、ここはしっかり確認したいところです。

使用は合計1500Wまで対応しています。

本体素材には、PBT樹脂を使用。難燃性・耐熱性に優れた素材で、パッケージには耐熱性能が従来品比で約2倍と記載されていました。

また、雷軽減素子が内蔵されていて、電源コンセントから侵入する誘導雷（雷サージ）電圧を抑えてくれるなど、安全面にかなり配慮された作りになっています。

これだけの機能が備わっているのは心強いところ。200円のクオリティとはとても思えない高性能っぷりです。

コードが短い分、だらんと垂れにくく、デスク周りやテレビ裏もスッキリ。配線回りがごちゃごちゃしないのがGOOD！

今回は、ダイソーの『延長コード 20cm 雷ガード付』をご紹介しました。

延長コードはつい価格だけで選びがちですが、日常的に使うものだからこそ、こうした安心要素は大切。

雷対策ができて、素材にもこだわりがあり、それでいて200円。お店で見つけたら買っておいて損はないアイテムだと感じました。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。