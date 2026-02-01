20世紀スタジオ公式Xが「コマンドー」壁紙を配布　リプ欄が訓練された隊員たちの大喜利会場に

20世紀スタジオ公式Xが1月31日、「2月壁紙カレンダー」を公開しました。テーマとなっているのは、シュワちゃんことアーノルド・シュワルツェネッガーさん主演の不朽のアクション映画「コマンドー」。

インパクト抜群な投稿に対し、X上では即座に反応が寄せられましたが、その内容はやはり「コマンドー」ファン特有のものでした。伝説的な日本語吹き替え版の台詞を改変した、大喜利のようなリプライが殺到しています。

■ 2月は日本公開40周年の「コマンドー月間」

実は2月8日は、同作の日本公開からちょうど40周年を迎える記念すべき日。

配布されたカレンダーには、迷彩ペイントを施し、敵地へ乗り込む気満々のジョン・メイトリックス大佐（シュワルツェネッガー）の凛々しい姿がデザインされています。

公式アカウントも、「『何が始まるんです？』《コマンドー月間》だ！！」と、作中の名台詞を引用して投稿。「メイトリックス大佐と一緒に記念月を駆け抜けよう」と呼びかけました。

■ リプ欄には訓練された“コマンドー部隊”が集う

この呼びかけに呼応するように、リプ欄には訓練された精鋭たちが集結。

「こんなのカレンダーじゃないわ！日付のついた筋肉よ！」（元ネタ：「こんなの飛行機じゃないわ！羽のついたカヌーよ！」）、「一番気に入っているのは……4Kで保存できるところだ！」（元ネタ：「一番気に入ってるのは…値段だ」）と、次々と名言パロディが投稿され、さながら大喜利会場のような賑わいを見せています。

中には「とんでもねぇ、待ってたんだ」 と、元ネタそのままの投稿を行う方も。こうした“セリフの汎用性の高さ”も、コマンドーが国内で長く愛される理由のひとつといって過言でないでしょう。

投稿から丸一日経った時点で、返信は150件、リポスト回数は8700回超。公開から40年を迎えた今も、その人気は健在です。

20世紀スタジオ（@20thcenturyjp）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020104.html