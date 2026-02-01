見た目がかわいいと思う「高知県のお土産」ランキング！ 2位「アイスクリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「高知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クリーム色の柔らかい見た目と小さめサイズが愛らしく、子どもから大人まで手に取りやすいデザインなので」（50代女性／愛知県）、「アイスクリンに書いてあるイラストが昔ながらでかわいいです」（30代女性／群馬県）、「昭和レトロで映える」（20代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「名前とマスコットキャラクターがかわいい」（10代女性／沖縄県）、「ビスケットの形も可愛いし食べやすい。パッケージも子どもが喜びそうな感じで良い」（20代女性／福岡県）、「むかしながらのといったデザインが可愛くて好きです」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：アイスクリン（高知アイスクリーム商工業協同組合）／60票2位にランクインしたのは、高知名物「アイスクリン」です。独特のシャリシャリとした食感と、ミルクの優しい甘さが特徴。カップ入りのパステルカラーの色彩や、どこか懐かしいレトロなパッケージデザインが「素朴でかわいい」と人気を集めています。
1位：ミレービスケット（野村煎豆加工店）／78票1位に輝いたのは、「ミレービスケット」でした。豆を揚げた油をブレンドし、香ばしく仕上げたビスケットに絶妙な塩気が効いた高知のソウルフードです。パッケージに描かれた「ミレーちゃん」の愛らしいキャラクターや、一口サイズの丸いフォルムが、幅広い世代から「親しみやすくてかわいい」と支持されました。
