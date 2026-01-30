本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2026年2月のサービス終了タイトルは10本。今月はゲームプロデューサー・岡本吉起氏をはじめとする豪華クリエイターが開発に携わった「アウトランカーズ」、ネクソンによるMOBA×バトルロイヤル×ヒーローシューター「SUPERVIVE」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しのないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2026年2月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

OUTRANKERS（アウトランカーズ）

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 conpeito by SELFY ココネ 2024年6月6日 2026年2月2日 極三国 -KIWAMI- 6waves 2017年12月6日 2026年2月5日 覇界戦志～時空を超え新王となれ～ インゲーム 2024年5月23日 2026年2月6日 アニマル天下 モビディック 2025年9月24日 2026年2月10日 護縁 NCSOFT 2024年8月28日 2026年2月19日 ブレイブ フロンティア メモリーズ 新米召喚師と心の精霊 エイリム 2017年5月27日 2026年2月20日 ブレイブ フロンティア ローグストーリー 義賊ゼルナイトと風の姫君 エイリム 2019年3月13日 2026年2月20日 SUPERVIVE ネクソン 2025年7月24日 2026年2月26日 輝け、ナビ少女！ フュージョンスタジオ 2024年12月2日 2026年2月27日 アウトランカーズ でらゲー 2025年11月6日 2026年2月27日

2026年2月27日14時 サービス終了

メーカー：でらゲー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

アウトランカーズ

本作は、“老若男女問わず誰もが楽しめる奪い合いバトル”をテーマに開発されたスマートフォン向けゲーム。「ストリートファイターII」などを手掛けたゲームプロデューサー・岡本吉起氏のYouTubeチャンネル企画「神ゲーつくろう！」から誕生し、岡本氏をはじめ、コンポーザーは下村陽子氏、キャラクターデザインは風間雷太氏が担当するなど、豪華クリエイターが参加している。

3人×3チームのマルチプレイゲームとなっており、約3分間の間に順位が目まぐるしく入れ替わるシーソーゲームのようなバトル展開が大きな特徴。バトルが苦手でも、チームの連携や戦略があれば勝利することが可能で、最後まで何が起こるかわからないスリリングな体験を楽しめる。

【OUTRANKERS-アウトランカーズ- 公式PV】

2026年1月26日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年2月27日14時となることが明かされた。2025年11月6日のサービス開始から約3カ月での終了となる。

ゲーム内では1月30日よりシーズン3のラウンド1が開幕するなど、まだまだプレイは可能。また、ラウンドガチャ、シーズンガチャ、スペシャルガチャなど、、これまでに開催されたすべてのガチャ再登場する歴代ガチャといった、最後まで楽しめる施策も用意されている。

なお、サービス終了までに利用しなかった有償ダイヤについては払戻しが実施される予定。詳細については後日公式サイトにて案内するとしている。

SUPERVIVE

2026年2月26日11時 サービス終了

メーカー：ネクソン

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

SUPERVIVE

本作は、Riot Gamesで「League of Legends」、Bungieで「Destiny」などの開発を手がけてきたJoe Tung氏率いるTheorycraft Gamesが開発を手掛けるPC向けゲーム。MOBAとバトルロイヤル、ヒーローシューターが融合し、プレーヤーは特別な能力を持つハンターを選択して、ゲームごとに変化する戦略や戦闘を楽しめる。

MOBAのようなキャラクター操作とスキル運用を基本としつつ、バトロワの「最後まで生き残る」要素をかけ合わせたゲーム性が大きな特徴。グライダーやグラインドレールを用いた高速移動、列車などの環境ギミックによる爽快でハイスピードな試合展開も魅力となっている。

【【SUPERVIVE】必見！SUPERVIVEプレイガイド】

2025年12月16日に配信されたプロデューサーによる動画「たき火トーク」により、サービス終了が2026年2月26日11時となることが明かされた。2025年7月24日のサービス開始から約7カ月での終了となる。

2025年12月18日に適用された最後のコンテンツパッチでは、ゲームモード「プリズマパーティー」の追加やトーナメントモードのシステム調整などを実施。また、完成済みのハンタースキン6種がユーザー全員に配布されている。

最新情報などはSteamページや公式Xなどから確認可能。過去のアップデート履歴などもチェックしつつ、最後までゲームを楽しんでいただきたい。

conpeito by SELFY

2026年2月2日12時 サービス終了

メーカー：ココネ

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

conpeito by SELFY

本作は、誰でも簡単に可愛いアバターイラストを創作・発信できる着せ替えアプリ。髪型、服装、表情など豊富なパーツでオリジナルのイラストを作成して楽しめる。

自分で作った作品はアプリ内で共有でき、Likeやコメントが可能。仲良くなった他のプレーヤーと2ショットの作品づくり「pair」や、作品の構図を借りて自分のアバターと入れ替える「switch」機能など、アバターならではの遊び方が魅力となっている。

2025年10月30日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年2月2日12時となることが明かされた。2024年6月6日のサービス開始から約1年半での終了となる。

2月2日のサービス終了日にストア削除および払戻申請が実施される予定。払戻申請の期限は2026年5月7日12時までとなっており、サービス終了についての詳しい内容はお知らせやアプリ内からも確認できる。

