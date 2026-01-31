飼い主さん宅に娘さんが遊びに来た際、嬉しそうな様子の子猫が可愛いと話題です。動画には「とにかくかわいいです！」「黒ネコは天使」等のコメントが寄せられ9.4万回以上再生されているようです。

【動画：娘が遊びに来ると、子猫が……とっても嬉しそうな様子が可愛すぎる】

黒猫のふうちゃん

Instagramアカウント「風太（ふうちゃん）」に投稿されたのは、黒猫の風太くんことふうちゃんのある日の姿です。娘さんが遊びに来ると、嬉しそうな様子を見せてくれるというふうちゃん。

可愛い声で鳴きながら、一生懸命娘さんのほうを見上げていたのだとか。娘さんからご飯がもらえるのが待ちきれない様子だったそうです。その後、娘さんに見守られながら、お腹いっぱいご飯を食べたふうちゃんでした。

ふうちゃんとの出会い

そんなふうちゃんは、カラスに襲われそうになっているところを投稿主さんが救出したそう。看病をしているうちに、ふうちゃんを新しい家族としてお迎えすることにしたといいます。

当初は「ペットは飼わない」と言っていたお父さんでしたが、1か月後にはふうちゃんを肩にのせるくらいの仲良しになっていたそう。いつのまにか可愛いふうちゃんのとりこになっていたといいます。

家族を笑顔にする子猫

また、他の動画ではおばあちゃんとふうちゃんが仲良しになった様子も投稿されているようです。ふうちゃんと遊んで、とても久しぶりにはしゃぐ姿を見せてくれたというおばあちゃん。

ふうちゃんが来てから、投稿主さん宅の家族に笑顔が増えたといいます。大事にお世話をされて、元気に甘えん坊に育っていくふうちゃんから今後も目が離せませんね。

最初にご紹介した投稿は9.4万回以上再生され「なんて可愛い！小さな鳴声もとても可愛い」「黒ネコは天使」「可愛い成長を見守りたい」等のコメントが寄せられ、小さくて可愛いふうちゃんの姿にきゅんとしたとの声が多く集まっていたようでした。

Instagramアカウント「風太（ふうちゃん）」では、ふうちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。可愛いふうちゃんの成長を見守りたくなると話題です。

