「白い肌と清楚な笑顔が魅力的」中国を虜にしたタイのバドミントン“新女神”「カリスマ・魅力・実力すべて完璧」

バドミントン界に「タイの女神」が登場した。

【写真】本当に19歳？ピチャモンの美貌

現地時間1月20日から25日まで開催されたバドミントンのインドネシア・マスターズ（スーパー500）では、中国の陳雨菲が女子シングルスで優勝した。陳雨菲は決勝でタイのピチャモン・オパトニプスをゲームスコア0-2で下した。

第1セットは陳雨菲が途中まで14-9とリードしたが、ピチャモンが粘りを見せ20-20の接戦に持ち込む。ただ最終的には23-21で陳雨菲がセットを奪い、第2セットも21-13として優勝を確定させた。

結果としては陳雨菲の圧倒的な優勝だったが、中国のファンは敗れたピチャモンに注目を集めている。ピチャモンが圧倒的な美貌と魅力的な存在感を見せたためだ。

左からピチャモン、陳雨菲（写真提供＝AP／アフロ）

実際、「ピチャモンは腰まで届く長いストレートヘアを持っている。白い肌と清楚な笑顔が魅力的な選手だ。コート上で際立つ、細身でバランスの取れた身長172cmの体型を備えている」と、競技力よりも外見にフォーカスした中国メディアもある。

ピチャモンは外見と実力を兼ね備えた有望株だ。2022年にはスウェーデン・オープン女子シングルス優勝、2023年には世界ジュニア選手権優勝を果たしており、最新の世界ランキングでは30位まで浮上している。

中国メディアは「今大会は、実力と魅力を同時に備えたピチャモンの登場がより強烈な話題を呼んだ。ピチャモンという輝かしい新鋭の登場は、中国とタイのバドミントンファンにとって長く記憶に残る瞬間となった」と絶賛を惜しまなかった。

中国のファンからは、「コート上で輝くカリスマ性、魅力、実力まですべて完璧だ」「女子バドミントン新世代の美女スターの誕生」といった熱い反応が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）