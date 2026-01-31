公益財団法人日本バドミントン協会（BAJ）が1月28日、Instagramを更新。バドミントン選手の宮崎友花（19）のインタビュー動画を公開した。 【画像】新成人の女子バドミントン選手、振り袖姿に1.8万いいねの反響「写真集でたら買います」「世界がざわつき始めてる」とファン悶絶 「宮崎友花選手へ突撃ファッションチェック」と投稿されたのは、宮崎にファッションのこだわりを聞く動画。元バドミントン日本代表の潮田