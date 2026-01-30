2月11日よりABEMAで無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

（関連：【写真あり】『ラブパワーキングダム 2』出演、ゆうきの撮り下ろしカット）

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1はABEMA開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、出演者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて出演者全員へのインタビューを行った。今回はゆうき（田中ゆうき）のインタビューをお届けする。（編集部）

■『ラブキン』は「“人類モテ”が必要な番組」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

ゆうき：初代キングのありくんとかあさやくんとか、プライベートでも仲のいいメンバーが参加していて。その子たちが「Season2やるならゆうきくん参加してみなよ」と推薦してくれたのがきっかけです。

ーー前回の『ラブパワーキングダム』にはどんな印象を持ちましたか？

ゆうき：まず、これまでの正統派の恋愛リアリティーショーとは全然別物だなという印象がありましたね。変な話、『ラブパワーキングダム』は男性から支持を受けているメンバーがモテる可能性があるので、同性票も大事ですし、本命票ももらわないといけない。ただの恋愛模様を追う番組じゃないので、すごく特殊ですよね。“人類モテ”が必要な番組だなっていう。

Season1で特に印象に残ったメンバーは、やっぱり今回僕のことを推薦してくれたありくんですね。僕にないような武器を一番持っているので。甘え上手なところだったりとか可愛いとこもあるのに、クールでミステリアスという。なんかいろいろと勉強になりましたね。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

ゆうき：やっぱりたいじゅくんを見て「やば、こいつライバルだ！」って思いましたね。実際に戦ってみてもやっぱ強かったっすね。ベッドもいつも隣だったので、「ちょっと香水貸してくんない？」「今日の天気だとこのジャケット暑いかな？」みたいな会話を結構してました（笑）。女性メンバーはみんなすごい優しくて、お酒も飲めるしトークも上手ですよね。負のオーラがないというか、本当にみんないい子たちばっかりだったんで。

特に印象に残ったのはまりやちゃんです。最初は可愛らしい感じの方なのかなっていうイメージだったんですけど、実際に会ってみたら女優さんのように、まとっている雰囲気がかっこいいんですよね。なんか一本筋が通っているというか、大人って感じがして。ちょっとなんか一枚上手だなみたいな感覚はありました。

■バレンタインに「僕とお父さんで合わせて100個くらいチョコをもらった」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

ゆうき：僕のお父さんって、九州では有名なイケメンだったんですよ。ガタイも良くて頭もめちゃくちゃ良くて、彫りが深くてかっこいいお父さんなんですけど、小学校時代のバレンタインデーのとき僕と僕のお父さんと合わせて100個くらいチョコレートをもらったことがあります。お父さんがかっこよすぎて、僕の女の子の友達が僕とお父さんの両方にチョコ渡すみたいな現象が起きていました（笑）。一家でモテていた、モテ一族ですね（笑）。

ーーすでに撮影を終えられていると思うので、ネタバレにならない範囲でご自身が考える見どころや自分以外で注目してほしいメンバーを教えてください。

ゆうき：これまでは年上の女性とお付き合いすることが多かったんですけど、この番組では近い年齢の方や年下の子たちとアクションを起こすことが結構あって。なんか……謎に僕自身がちょっと年下の子に対して照れちゃってるみたいなシーンがあったりします（笑）。自分でも予想外なんですけど、デレデレしちゃってる姿が出ちゃったので、「デレゆうきに乾杯」しながら番組を見てお酒も飲んでもらえたらなと思います。

本当に男性も女性もすごいハイスペックで、顔もよくて性格のいい子たちが集まっているので。「今回は誰が脱落するんだろう」とか予想しつつ、11話目からしっかり「キング」と「クイーン」の優勝予想を立てて楽しんでいただきたいですね。推しメンバーを決めて、モテの動向を見守っていただくのが『ラブパワーキングダム』の一番面白い見かただと思っています。

（文＝リアルサウンドテック編集部）