auじぶん銀行は、阪神タイガース公式戦ペア観戦チケットが抽選で当たる「阪神タイガース応援定期 2026」を実施する。期間は2月1日～5月31日。

期間中、1年もの円定期預金「阪神タイガース応援定期 2026」に預け入れることで、年0.40％（税引前）の通常金利に年0.01％を上乗せした、年0.41％（税引前）の特別金利が適用される。

さらに、対象の期日までに合計10万円以上を預け入れたユーザーの中から、抽選で合計340組680名に阪神甲子園球場で開催される阪神タイガース公式戦のペア観戦チケットがプレゼントされる。特典の内訳はアイビーシートが50組100名、アルプス席が290組580名。

抽選は預入金額10万円を1口として合計5回実施される。預入金額や回数に上限はなく、金額が増えるほど当選確率はアップする仕組み。一度預け入れると最大5回の抽選に参加できるが、重複当選はない。

抽選対象となる預入期日は3月31日、4月30日、5月31日。たとえば3月31日までに預け入れた場合は全5回の抽選対象となるが、5月に入ってからの預け入れは4回目と5回目の抽選のみが対象となる。

対象となる試合は、5月16日の広島東洋カープ戦から9月19日の同カードまで、パ・リーグとの交流戦を含む計5試合が指定されている。席種や日程の指定はできない。

対象試合一覧 試合日程 対戦チーム 公式戦チケット枚数 抽選対象預入期日 抽選 発送予定 5月16日14時開始 広島東洋カープ アイビーシート：10組20名アルプス席：50組100名 3月31日 1回目 4月中旬 6月6日14時開始 東北楽天ゴールデンイーグルス アイビーシート：10組20名アルプス席：90組180名 4月30日 2回目 5月中旬 7月11日18時開始 東京ヤクルトスワローズ アイビーシート：10組20名アルプス席：50組100名 5月31日 3回目 6月中旬 8月29日18時開始 読売ジャイアンツ アイビーシート：10組20名アルプス席：50組100名 4回目 7月中旬 9月19日18時開始 広島東洋カープ アイビーシート：10組20名アルプス席：50組100名 5回目 8月中旬

キャンペーンの適用には、円定期預金作成時の画面下部に表示されるメニューから「阪神タイガース応援定期 2026」を選択する必要がある。

預け入れは1万円以上1円単位で可能だが、チケット抽選の対象となるには期日時点で10万円以上の預入残高が必要。なお、期間中に満期を迎えて自動継続される定期預金は対象外とされる。