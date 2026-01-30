松山英樹は『64』で首位2差の3位発進「チャンスも多く、いいプレーができた」 久常涼、中島啓太37位
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの今季3戦目は、第1ラウンドが終了した。日本勢は5人が出場している。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
今季開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」で回り、首位に2打差の8アンダー・3位タイで初日を終えた。ホールアウト後のインタビューでは「前半は少しティショットが暴れていましたけど、後半はいいティショットが打てたので、チャンスも多く、いいプレーができたかなと思います」と振り返った。そのほか日本勢は、久常涼と中島啓太が3アンダー・37位タイ、平田憲聖が2アンダー・55位タイ、金谷拓実が3オーバー・123位タイと出遅れた。LIVゴルフから米国男子ツアーへ電撃復帰を果たしたブルックス・ケプカ（米国）は、1オーバー・97位タイで2日目に進んだ。45歳のジャスティン・ローズ（イングランド）がボギーなしの10バーディを奪い「62」をマークし、10アンダー・単独首位に立った。1打差2位にジャスティン・ローワー（米国）が続いた。
