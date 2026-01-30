全国220以上のお寺や神社で開催されている「テラヨガ」。開催場所や時間帯は寺社によって異なりますが、静かな境内や本堂、会館などで行われるヨガ体験は、スタジオとは異なる落ち着いた空気のなかで呼吸を深め、自分と向き合える時間を過ごせるのが魅力。ドロップイン（都度払い）で参加できる気軽さもあり、新しい習慣や趣味、自分磨きとして無理なく取り入れられる点も人気の理由です。

そんな「テラヨガ」のひとつが、今回訪れた「テラヨガ 立正寺」。畳敷きの本堂にヨガマットを敷き、お線香のほのかな香りに包まれながら、忙しい日常から一歩離れるリセット時間を過ごせます。



お寺の門の先にある建物が本堂

堂内のエントランスホールで靴を脱ぎ2階へ

小田急線参宮橋駅から徒歩約5分。代々木にある「立正寺」は、昭和6年（1931）に茨城県下館市で開堂し、昭和27年（1952）に現在の地へ移転したお寺です。こちらの本堂で、毎週日曜の朝7時30分〜8時30分に「テラヨガ」を開催。予約は公式サイトまたは公式SNSからで、参加費は1回2000円です。持ち物は、動きやすい服装（着替えスペースあり）、ヨガマット（無料レンタルあり・要事前連絡）、タオルや飲み物などが必要。

講師を務めるのは、ヨガ雑誌の取材・執筆や、新聞記者としても活動してきた平地紘子（ひらちひろこ）さん。日々を健やかに、前向きに過ごすためのヒントを、ヨガを通して丁寧に伝えています。

おひとりさまPoint

訪れた日の参加人数は約15名で、9割が女性。参加者のほとんどがひとりで訪れていました。年齢層は幅広く、アットホームな雰囲気に包まれていて、初めてでも緊張せずに参加できます。

本堂に足を踏み入れた瞬間、自然と背筋が伸び、心がすっと落ち着いていくのを感じる

本堂2階、鬼子母大尊神（きしもじん）を祭る大本堂「立正」へ。畳敷きの空間にヨガマットを敷き、リラックスして待機します。平地さんのあいさつと、ご本尊への一礼を経てヨガがスタート。朝ヨガは穏やかなイメージがありますが、「テラヨガ 立正寺」では筋肉にもしっかり効く内容。「脚がガクガクしても、笑顔で楽しんでくださいね」と平地さんの明るい声に励まされ、和やかな雰囲気のなかで進んでいきます。

まずは、あぐらや正座など楽な姿勢で目を閉じ、呼吸を感じながら心を落ち着け、集中力を高めていきます。呼吸は鼻から吸って鼻から吐くのが基本。呼吸に合わせて、自然にお腹が動くことに意識を向けます。

続いて立位のポーズへ。背骨をすっと伸ばし、全身をじっくり伸ばします。このとき、踵をしっかりと上げ、呼吸を繰り返します。

向かい合わせのチェアポーズ。お互い引っ張り過ぎないように

太ももがぷるぷるしているのは筋肉に効いているから。ただし無理はせずに

参加者同士で手を繋いで行う向かい合わせのチェアポーズでは、お互いの支えを感じながら、背骨を垂直に保ったままお尻を下げ、しばらくキープします。そのあとは、ひとりで行うチェアポーズへ。椅子に腰かけるように膝を曲げ、上げ下げを繰り返していくと、太ももがぷるぷるするほどの負荷に。ポーズを終えると「腿が目覚めましたね！」と平地さんの元気な声が響き、参加者から自然と一体感のある拍手が沸き起こりました。

ハイランジのポーズ

ねじりのポーズ

平地さんの丁寧な説明に耳を傾けながら、チェアポーズやハイランジ、ねじりなど、さまざまなポーズで体を動かしていくと、全身が温まり、心地よい汗をかいていきます。最後は座位のポーズ、そしてシャバーサナ（仰向け）でクールダウン。呼吸と動きを合わせながら、無理のない範囲でポーズを深めていくため、きつさの中にも心地よさがあります。

ヨガのあとには、不定期でご住職のご法話を聞けることも。普段なかなかふれる機会のないお話に耳を傾ける、貴重な時間です。

おひとりさまPoint

初心者向けに簡単なポーズも教えてもらえるため、ヨガが初めてでも気負わず参加できます。自分の体や気持ちに意識を向ける時間が、自然なリフレッシュにつながります。



終わったあとは心も体もすっきり爽快。お寺で迎える朝は、新しい習慣にしたくなる体験でした。周りと比べる必要がなく、自分のペースで向き合えるのも、ひとり参加が多いテラヨガならでは。



■テラヨガ 立正寺（てらよが りっしょうじ）

住所：東京都渋谷区代々木４-23-13

TEL：なし

開催日：毎週日曜

開催時間：7時30分〜8時30分

料金：1回チケット2000円（有効期限なし）、5回券9000円（有効期間2ヵ月）



ソロMemo

■ソロ率：90%（第4日曜）

■おすすめの利用シーン：朝の目覚めをすっきりして1日をスタートさせたい、集中力を向上させたい、健康的な生活を送りたい、神聖な場所でヨガを体験したいとき。

●この記事は『おひとり東京ガイド』に掲載した記事を一部抜粋して作成しています。

Text：木村秋子（editorial team Flone）

Photo：日高奈々子



