¡Ú¹Åç¡Û±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ôà¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³áÈÝÇ§¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¡× ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ëÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÌôÊªÀÝ¼èµ¿ÏÇ¤Ïµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ä°ìÈÌ¤Ø¤Î¤Þ¤ó±ä¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ã´³ÎÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»ØÄêÌôÊª¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤À¡£²á¾êÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¼êÂ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤¬Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤â¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤»¤º¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â±©·îÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¡²Ê³Ø´ÕÄê¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢Ë¡²Ê¸¦¡Ë¤ÎË¡²½³Ø²Ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¦±Ê»³Âç´õ»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÃÀÅ¡¦ºÅÌ²ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Ç¤Ïà¥À¥¦¥Ê¡¼·Ïá¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¥À¥¦¥Ê¡¼·Ï¤ÏÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥â¥ë¥Ò¥Í¤¬ÂåÉ½Åª¡£ÂÐ¤¹¤ëà¥¢¥Ã¥Ñ¡¼·Ïá¤ÏÀÝ¼è¤¹¤ë¤È´¶¾ð¤Î¹âÍÈ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢³ÐÀÃºÞ¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£¼ã¼Ô¤Ø¤Î¤Þ¤ó±ä¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ëÂçËã¤Ï¥À¥¦¥Ê¡¼·Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼·ÏÎ¾Êý¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÏÃæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤éÆüËÜ¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÊ´Ëö¾õ¤ÇÍ¢Æþ¤µ¤ì¡¢²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¥Ã¥É¡Ê±Õ¾õ¡Ë¤ä¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ê»³»á¡Ë¤â¤Î¤¬Î®ÄÌ¤·¡¢¤½¤ì¤òÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤ÇµÛ°ú¤¹¤ë¡£
¡Ö£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸£±ËÜ¤¢¤¿¤ê£±Ëü¡Á£²Ëü±ß¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ð¤³¤ß¤¿¤¤¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤ÇÄñ¹³´¶¤¬Çö¤é¤°¾å¤Ë·È¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤È¸«Ê¬¤±¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ë¡²Ê¸¦¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Ê¤ÉÈÈºá²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï£±·î´ü¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤Ê¤É¤Ç´Æ½¤¤òÃ´Åö¡£¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÌ©ÇäÁÈ¿¥¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤¬ºòÇ¯£±£°·î¤Ë²Æì¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Íâ£±£±·î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Ë¡²Ê¸¦¤Ë°ìÈÌ¤ä´ë¶È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌ¤«¤é¤Ï¡ØÃÎ¿Í¤ÎµóÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇÀÝ¼è¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï¼Ò°÷¡¢½êÂ°Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¢¸¡ºº¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÝ¼è¤«¤é£²¡Á£µÆü´Ö¡¢ÌÓÈ±¸¡ºº¤Ç¤ÏÃËÀ¤Û¤É¤ÎÃ»È±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÝ¼è¤«¤é£²¡Á£³¤«·îÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¡½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¡ºº°ÍÍê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹Åç¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌôÊªÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤À¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ê»³»á¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÝÇ§¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÍÂ¸À¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤È¸«Ê¬¤±¤Å¤é¤¤¡£¿Í¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£