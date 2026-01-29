金の最高値が更新され、初めて1グラム3万円を突破しました。それに関連して銀の高騰も続いています。

【画像を見る】「何が売れる？」家にある銀製品

「金」が史上初3万円台を記録

井上貴博キャスター:

金の店頭小売価格が上がっています。2026年に入ってからも右肩上がりが止まりません。



2025年に2万円を超えた際、専門家が「これ以上、上がらないのではないか」と話していましたが、それでも止まるところを知らず、1月29日に史上初3万円を超えました。

【金の店頭小売価格（税込み）】田中貴金属工業より

1月5日:2万4491円

1月29日:3万248円（前日比+2263円）

金価格高騰に引っ張られる形で、銀も同じように価格が上がっています。むしろ、金よりも上昇率が高いのが「銀」です。

「金」よりも上?「銀」価格の異常な上昇率

井上キャスター:

銀価格を前年と比較すると、以下の通り、高騰しているのが分かります。

▼インゴット（1キロ）

去年1月29日:17万1000円

2026年1月29日:65万円



▼銀杯

去年1月29日:2万520円

2026年1月29日:7万8000円



▼スプーン

去年1月29日:5688円

2026年1月29日:2万1636円

「銀価格」をグラフで見ると、2025年1月は156円ほどでしたが、一気に右肩上がりとなっており、2025年12月には328.20円に。そして、1月29日には650.10円（店頭小売価格）となりました。

※参考小売価格（税抜・平均）田中貴金属工業

銀の単価はそこまでではないのですが、上昇率を見ると金を上回っています。

銀高騰の背景 太陽光パネルにも要因が…

井上キャスター:

なぜ「銀価格」が上がっているのでしょうか。買取大吉の査定員・松本和也さんは背景を以下のように分析しています。

▼金が高騰

→（金は高いので）安価な銀を買う人が増えている



▼太陽光パネルなど…銀が多く含まれている

→（一般向け以上に）工業品の需要が増えている

松本さんは、「今後も上がる可能性があるが…ここまで急激に上がると急落するリスクも」と述べています。

オリンピック「メダル」にも影響か

2月から行われる冬季オリンピックのメダルにも、この銀相場の影響が考えられます。

【ミラノ五輪 メダルの価格は…】※1月29日時点、前年比

●金メダル

配合:純銀 500g、純金6g

→50万6538円（1月29日時点）

なお、2024年1月29日（パリ五輪開催年）では12万5476円



●銀メダル

配合:純銀 500g

→32万5050円（1月29日時点）

なお、2024年1月29日（パリ五輪開催年）では6万1600円

他の金属も高値に…高騰する「パラジウム」とは?

井上キャスター:

金、銀の価格高騰で、様々な貴金属の相場も引っ張られるように上がっており、「プラチナ」「パラジウム」も価格が急騰しています。

【プラチナ パラジウム 平均価格】

※田中貴金属工業、2025年12月時点



●プラチナ

→9554円

●パラジウム

→7995円

「パラジウム」とは、「レアメタル」という希少性の高い金属の1つです。

▼銀歯、▼指輪などのジュエリー、▼車の排気ガスの有害物質を取り除く装置「触媒コンバーター」などに使われています。

相場の高騰で喜ぶ業界もある一方で、困る業界もあります。

「最近の値上がりは異常」銀歯が6000円以上高騰

東京・江戸川区で自動車の解体を行っている会社「栗山自動車工業」。

栗山自動車工業 部品課 大村綾乃さん

「マフラーという部品は、エンジンからの排気ガスに含まれる有害な成分を除去してくれる、とても大事な役割を果たしてる部品」

マフラーの中にあるフィルターに、いま価格が高騰している「プラチナ」や「パラジウム」が多く使われているそうです。

変形するなどで使えなくなったフィルターは廃棄するしかなかったのですが、2025年ごろからは…

栗山自動車工業 部品課 大村綾乃さん

「前はこういったものも、なかなか買い取ってもらえないことも多かったが、今は相談次第で買い取ってもらえるようになってきた。こちらとしては、とてもありがたいことだなと思っている」

――金属の高騰の影響は?



栗山自動車工業 部品課 大村綾乃さん

「そういった背景も、もしかしたら少なからずあるのかなと感じている」

喜ぶ企業がある一方で、東京・世田谷区にある歯科医院「美都デンタルクリニック」では…

東京歯科保険医協会 早坂美都 会長

「最近の値上がりは、異常かなと思うぐらいすごい」

それが「銀歯」の価格。「銀歯」とは言うものの、「銀」だけではなく「金」や「パラジウム」など、価格が高騰している金属が使われています。

保険診療なのですが、その現状は…

東京歯科保険医協会 早坂美都 会長

「金属代を考えた場合に1本あたり、約6300円の赤字になっています」

――赤字が出ている要因は?



東京歯科保険医協会 早坂美都 会長

「金属の価格が上がるスピードが速すぎて、保険で戻ってくる金額が追いついてないというのが現状。医院の赤字として累積してる状態。歯科医院の経営が今大変だというのはそういったこと」

井上キャスター:

専門家の想定を超えて高騰しているため、歯科医院の採算も取れない状態です。

保存状態は買取に影響するのか?家にある「銀製品」

井上キャスター:

では家にある、どのような銀製品が売れるのでしょうか。

買取大吉・査定員の松本和也さんによると、銀の買い取りでは「保存状態は査定に影響なし」とのこと。そのため、汚れていても銀の重量で価格が決まるということです。

売れるものとしては、▼銀食器、▼アクセサリー、▼銀杯、▼メダル などが考えられるそうです。

なお、「銀メッキは銀としての買取不可」だそうです。



「銀」と「銀メッキ」の違いの見分け方は、実は磁石で簡単に判別することができます。磁石でつくと「銀メッキ」、つかないと「銀」だと分かるとのことです。