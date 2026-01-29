金の価格上昇が止まらない。1月29日、国内の金の価格が初めて3万円を超えた。金の小売価格は去年9月末に初めて2万円を超えてから4か月で1万円と、急ピッチで上昇していることになる。なぜこれほどまでに高騰しているのか？ 見通しは？ 翻って選挙後の日本市場は？ 有識者らに聞いた。（解説委員・安藤佐和子）

◆「金を買いたいニーズはまだ上がる」「ドルが弱くなるようなことを自ら…」

アセットマネジメントOneの荻原健氏（エグゼクティブストラテジスト）によれば、金が買われているのはドルが売られている「ドル離れ」の一環だという。日本ではドルに対して円が安いため、「円安ドル高」と言われて来たが、実は世界で見れば今は「ドル“安”、円安」というのがマーケットでの“常識”だ。

荻原氏は「各国の中央銀行がドルを売って『金』を増やしているのは（前からの）継続した動き」だと言う。「もともと地政学リスクが高いまま来ているところに、さらにベネズエラ、グリーンランド、イラン、と立て続けに先行き不安となり、ドルに投資されていたお金が（引き上げられて）金に行っている」という。

こうした地政学リスクに加え「根本はアメリカの財政の問題と政策が読めないのが大きい。関税も地政学リスクに対する対応もよくわからない。（パウエル議長が刑事捜査の対象となるなど）FRB（連邦準備制度理事会）の信認も落ちた。ドルが弱くなるようなことをアメリカ自らがしている」。

荻原氏は、アメリカがこうした状況の中、金を買いたいニーズはまだ上がる可能性があると見ている。

翻って円はどうなのか？日米のレートチェックの臆測によって、円相場はいったん円高方向に進んでいるが、BNPパリバ証券の中空麻奈氏（グローバルマーケット統括本部副会長）は、「円を買いたいという材料は出てきていない」と言う。

さらに、選挙後、政府が「財政を使い過ぎる」ということになれば、『トリプル安』が懸念されると指摘している。「財政弛緩」→「長期金利上昇」→（円の信認低下で）「円安」→「金利上昇」→（債券安、円安のループから抜けられないと）→「株安」という負のループである。

中空氏はこうならないためには、「リアリティーを持って日本の勝ち筋を選択する投資を実現していく必要がある」としている。

◆食料品消費税ゼロは効果相殺の可能性

衆議院選挙に向けてほとんどの党が「消費税減税」を打ち出している中で、第一生命研究所の熊野英生氏（首席エコノミスト）は「消費税減税は円安進行を加速させる可能性もある」と指摘する。

「選挙を経て、消費税減税が決まり、実際に財政収支が悪化すれば、海外の格付け機関から日本国債の格下げを食らう可能性が小さくない」、「そうすれば、長期金利の上昇で円安が進み、食料品物価がさらに高騰すれば、『食料品の消費税率をゼロにする政策』は、その効果を減殺されてしまう。また円安による輸入物価の上昇は、エネルギー価格や中小企業の原材料費の高騰にも及ぶため、先々の賃上げの勢いを抑える作用もある」と警鐘を鳴らす。

◆経済界からも釘を刺すコメント

財政の信認をめぐっては、衆議院解散の際に、真っ先に経済団体から釘を刺すコメントが公表された。

経済同友会（代表幹事・山口明夫氏）は、「財政需要が増す中で、市場の信認を確保するための財政健全化策の議論も避けて通れない課題」であり、「各党が政策の工程、財源等を明示し、ポピュリズムに陥ることなく選挙戦を競うことを強く期待する」と戒めた。

また自らも、「有権者に対して、短期的視点だけでなく、将来世代にとって望ましい国を実現する観点からも政策を判断し、未来に対して責任を持つ投票を行うように促していきたい」と自らの姿勢を示した。

日本商工会議所（会頭・小林健氏）は、「（物価高など）国民生活への配慮と持続的な経済成長を両立させていくためには、日本経済が国内外の市場から引き続き信認を得ていくことを前提に、各種の政策が効果のみならず、財源の裏付けや中長期的な財政の持続可能性を含め検討されることが肝要である」と財政の信認の重要性をあげた。

◆「責任ある」がついているうちは大丈夫

円安が是正されずとも、日経平均株価は5万円台を維持し、3月に向けて、賃上げの発表も続いている。しかし、これが「日本経済が強い証拠」だと自信が持てる人はどれぐらいいるのだろうか。