知っておきたい「FANG+」急落の現実。月1万円の積立投資、7ヶ月後の意外な結果とは？
資産運用YouTuberの小林亮平氏が自身のYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で、「【急落】FANG+に積立したらどうなる？月1万で7ヶ月の運用結果を公開」と題した動画を公開。米国の主要ハイテク企業10社に集中投資する人気指数「FANG+」について、月1万円の積立投資を7ヶ月間続けたリアルな運用結果を明かした。
動画で小林氏はまず、自身が行っている月1万円のFANG+積立投資の7ヶ月目の結果を報告。元本7万円に対し、評価額は73,404円、含み益は+3,404円（+4.86%）となった。これは先月の+10.4%から大きく下落した結果だが、小林氏は「ハイリスクのFANG+も月1万円積立なら下落時も余裕が持てて、積立額も無理なく続けやすい」と述べ、少額投資が精神的な安定につながる点を強調した。
FANG+は、その驚異的なパフォーマンスから絶大な人気を誇る投資信託である。動画では、過去約8年で基準価額が約8.7倍に上昇した実績も紹介された。しかしその一方で、年間リターンが-33%を記録した年もあるなど、値動きの幅（リスク）が非常に大きいという特徴も持つ。
小林氏は、この急落について「過熱感のあったハイテク株が売られた形か」と分析。その上で今後の戦略として、「今の積立投資を継続しつつ、相場下落時にはタイミング投資のチャンスも狙いたい」との考えを示した。ハイリスク・ハイリターンな商品であっても、少額からの積立であれば精神的な負担を抑えつつ、長期的な資産形成を目指せるという一つのモデルケースが示された。
