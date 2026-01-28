1月25日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、サッカー日本代表のDF鈴木淳之介選手へのインタビューを放送。代表OBの坪井慶介がインタビュアーとして“好みのタイプ”について尋ね、22歳のサッカー青年らしい素顔を引き出すことに成功した。

【映像】鈴木淳之介が明かす“好きなタレント”

インタビューでは鈴木選手が一躍名を挙げたブラジル戦や、W杯の対オランダ戦の攻略法など終始真剣なやり取りが行われた。しかし坪井が突然「好きな女性のタイプは？」とぶっ込むと、鈴木選手は少しはにかみながらも「年上の方ですね…お姉さん」と告白。タレントで例えると「今田美桜さんとか、新木優子さん」とのことで、22歳という若さを感じさせた。

さらに坪井が「年上がいい理由は？」と食い下がると、「まだ聞きます!?」と顔を背けて大照れ。先輩からの質問攻めに「可愛い系より美人系がタイプ」と正直に明かしたが、「秘密まだ出し切ってないでしょ？」という坪井のしつこいツッコミも「これが“素”ですね」と落ち着いて切り返し、スタジオの笑いを誘っていた。

（ABEMAスポーツタイム）