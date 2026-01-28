【プロ野球・岩嵜翔も体感】首・膝の痛み、原因は「癒着」かも。 ゴリゴリせずに剥がすプロの技
関節ケア専門チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【ゴリゴリはNG】背骨は超優秀なのに癒着がひどい!?膝の癒着まで改善する神整体【岩嵜翔さん】」と題した動画を公開しました。プロ野球選手の岩嵜翔さんをゲストに迎え、パフォーマンスを低下させる原因である全身の「癒着」を特定し、関節ケアで改善していく様子を紹介しています。
まず角田紀臣氏は、岩嵜氏の首の状態をチェック。首の関節のズレと、胸鎖乳突筋という筋肉に癒着があると指摘しました。この癒着は、パフォーマンス時に重要な食いしばりにも影響し、顎関節の不調につながる可能性があると解説。施術では、関節のズレを正しい位置に戻し、癒着を剥がしていきます。角田氏が的確なアプローチを行うと、関節が動く音とともに筋肉の緊張が和らいでいきました。
次に、過去に肉離れを起こしたというハムストリングスの施術に移ります。角田氏によると、肉離れは瘢痕組織が癒着することで再発しやすくなるとのこと。岩嵜氏の膝裏には、本来ゴリゴリしてはいけない部分に硬い癒着が存在していました。この癒着を剥がすと、角田氏は「癒着によって動きが制限されていた部位が、ぷにぷにの状態に戻った」と説明。実際に触れて確認した岩嵜氏も、「全然違います」「すごい」と変化を実感した様子を見せました。
最後に、背中の施術を行いました。岩嵜氏の背骨は、野球選手としては歪みが少なく非常に優秀な状態である一方、腰のインナーマッスルには癒着が見られると角田氏は指摘。この癒着が体幹の機能を妨げ、パフォーマンスの低下を招いていると説明し、的確に剥がしていきます。
角田氏は、身体のどこかに不調があると、エネルギーがうまく伝わらずパフォーマンスが低下してしまうと語ります。今回の動画は、アスリートだけでなく、日々の生活で身体の不調を感じる人にとっても、その原因を探るヒントとなりそうです。
