【りんご農家直伝】蜜入りは実は甘くない!?おいしいりんごの「選び方」と長持ちする「保存法」

秋から冬に欠かせない果物といえば、りんご。クックパッドには6万件を超えるりんごのレシピが投稿されており、その数からりんごの食べ方への関心が窺えます。今回は長野県で30種類のりんごを生産している安曇野ファミリー農産・中村隆一さんに、りんごのおいしい食べ方や保存法を教えていただきました。

今年販売のりんご収穫量や価格は？

――2026年販売のりんごの出来はどうでしょうか？





私たち農園の収穫量は例年通りでした。ですが、生産者の高齢化や離農の影響で全国収穫量は年々減少しています。

――価格はいかがですか？



2025年8月総務省の小売物価統計調査でりんご（ふじ）の小売価格が更新され、高値傾向が続いています。収穫量減少で需要と共有のバランスが崩れたことや資材高騰の影響で、2020年8月のコロナ禍以降最も高い価格になりました。

りんごは「お尻の色」をチェック！

――おいしいりんごを見極めるポイントは何でしょうか？



りんごは熟すにつれて緑色から黄色へと変わります。お尻の部分が黄色くなっていれば、食べごろのサインです。国内生産量5割を占めるふじは特にその傾向が高いですよ。

あとは冷蔵保存や、ラップやプラスチックで密閉して売られているかもポイントです。りんごも人間と同じように呼吸していて、呼吸で発生するエチレンガスを吸うと追熟し、果肉が柔らかくなりおいしくなくなります。冷蔵や密閉すると追熟を防ぐことができ、シャキシャキした食感を長く楽しめます。

――店頭での包装や保存状態も味わいに影響するんですね！



鮮度は大事ですね。収穫後の鮮度を保つ貯蔵技術も発展はしていますが、やはり収穫から早ければ早いほどおいしく味わえます。流通にかかる時間を省けるので、オンラインで生産者から直接買うのもおすすめですよ！

――りんごに蜜が入っているとおいしく感じますが、蜜入りのりんごの選び方はありますか？



蜜の入り方は品種によって異なります。ふじ、高徳、はるかは蜜が入りやすい品種です。でも実は、蜜はりんごの甘さに影響しないんですよ！最近の研究で、りんごの蜜には香り成分が多く含まれていることがわかりました。

また、「蜜腐れ」と言ってりんごは蜜から腐るため、貯蔵性は低いです。蜜入りは芳醇な香りで五感で楽しめますが、長期的に楽しみたいなら蜜を意識せず選ぶのが良いかと思います。

――自宅でどのように保存したら良いですか？



追熟を遅らせるために、りんごが呼吸できないようにしましょう。一個ずつポリ袋に入れたり、新聞紙に包んで冷蔵庫で保存するとおいしさが長持ちしますよ！

お菓子作りには「酸味のあるりんご」がおすすめ！

――お菓子作りに向いている品種を教えてください。



甘いりんごを加工すると甘すぎてしまうので、紅玉やグラニースミス、シナノゴールドなどの酸味のあるりんごが加工に向いています。紅玉とグラニースミスなどは収穫時期が早いので、これからの時期はピンクレディーという品種がおすすめです。

出典：安曇野ファミリー農産HP

――ピンクレディーという品種を初めて知りました！



ピンクレディーはオーストラリア生まれの品種で、私たちの農園が国内で初めて栽培しました。11月に収穫して、翌年7月まで採れたてのようなシャキッとした食感が楽しめます。シャンパンのような上品な味わいで、煮崩れにも強いですよ。

おかずからスイーツまで！便利なアレンジを紹介

――りんごのおすすめの食べ方を教えてください！



切り方なら、輪切りのスターカットがおすすめです。3〜5ミリ程度の薄切りで、一切れあたりの皮の割合が少ないので皮が食べやすいですよ！また、種のギリギリまで食べられるのでゴミが出ないのもメリットです。

――あまり知られていない意外な食べ方はありますか？



先ほど紹介したピンクレディーのような品種なら、豚バラで肉巻きにするとおいしいですよ！甘すぎず、大根のようなシャキシャキした食感で野菜のように楽しめます。

安曇野ファミリー農産考案「りんごの甘辛豚バラ肉巻き」。オンラインサイトでおいしい食べ方を発信している

消費に困ったら、すりおろして使うのがおすすめです。生姜焼きの漬けだれに加えたり、ミートソースに入れれば、甘みがプラスされて普段のメニューが格上げできます。

千切りにしてサラダや、ナポリタンなどのパスタにトッピングするのも良いですね。





りんご5〜6個を大量消費したい場合はタルトタタンに。バレンタインなら、スターカットのりんごにチョコレートをトッピングすると映えますよ！りんごは普段のおかずからデザートまで幅広く使えるので、いろんなアレンジを楽しんでもらえたら嬉しいです。

（TEXT：小菅祥江）

取材協力

安曇野ファミリー農産 中村隆一さん



安曇野ファミリー農産はりんご、梨、加工用ブドウ、ベリー類、とうもろこしを長野県安曇野市で栽培しています。上高地から流れる豊富な天然水とりんご栽培に恵まれた環境。家族が安心して食べられることをモットーに有機肥料中心の栽培方法を取り入れた長野県最大規模のりんご農園です。



オンラインショップ：https://www.tabechoku.com/producers/21528



2026年2月7日（土）東京・六本木ヒルズでピンクレディの日本上陸20周年を記念したイベントを開催！詳細はこちらから

