昨季はvs大谷を12打数1安打9三振

フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表として参加することが分かった。米放送局「ESPN」のエンリケ・ロハス記者が報じている。

サンチェスは2024年に11勝＆2完投の活躍で初のオールスターに選ばれると、昨季は32先発で202イニングを投げて13勝、防御率2.50、202奪三振をマーク。勝利貢献度WAR8.0は投手1位だった。サイ・ヤング賞投票では、ドジャース・山本由伸投手を抑えて2位。また、“大谷キラー”としても有名で、昨季はポストシーズン含めて12打数1安打9三振と圧倒している。

ドミニカ共和国代表は2013年大会で優勝するも、以降はなかなか結果が残せなかった。しかし、今回はアルバート・プホルス監督のもとにスターが集結。打者ではフアン・ソト外野手（メッツ）やフアン・ソト（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.（パドレス）、ブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ）らが揃っている。投手陣でも、2022年サイ・ヤング賞投手のサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）らが加わっている。

侍ジャパンは準々決勝でドミニカ共和国と対戦する可能性がある。メジャーのスーパースターが揃う銀河系軍団と対峙するときには、サンチェスが壁になる可能性が高い。（Full-Count編集部）