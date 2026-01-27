この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「絶対に左でやった方がいい」バンドマンが断言する“左利き”の意外なメリットとは？プロ志向ならむしろ有利か

ロックバンド「juJoe」などで活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「左利きのバンドマンは売れるってマジなん？」と題した動画を公開。動画では、スポーツ界で有利とされる左利きが、音楽シーンではどのような影響を受けるのか、メリットとデメリットを交えて解説した。



平井氏はまず、楽器を始める上で左利きの人が直面する問題点として、楽器の選択肢の少なさを挙げる。「楽器は手に入れる楽器の量はめちゃくちゃ減るのは事実だよ」と述べ、左利き用のモデルは数が少なく、大量生産ができないため価格も高くなる傾向にあると指摘した。そのため、楽器店の店員によっては右利き用の楽器を勧められることもあり、最初に誰に教わるかでその後の音楽人生が左右される可能性があるという。



一方で、プロを目指す上では左利きが有利に働く側面もあると平井氏は語る。その理由として、ジミ・ヘンドリックスやカート・コバーン、ポール・マッカートニーといった伝説的なミュージシャンに左利きが多いことから、「左の方がやっぱイイよね」という見た目の格好良さや特別感を挙げた。特に、ビートルズのコピーバンド界隈では、ポール・マッカートニー役が左利きであることで「すげえポイント高い」とされ、ステージ上でのシンメトリーな見栄え（ビートルズV）が評価されるという。



また、平井氏は、プロの現場ではその希少性が武器になるとも分析。「左だったら何か音出ししてるときに『左なんだ』から入ると思う」と語り、新人発掘の場でレーベル関係者の目に留まるきっかけになり得ると述べた。



結論として平井氏は、趣味で音楽を始める人にとっては楽器の選択肢が少ないというデメリットがあるものの、プロを目指すならその希少性やビジュアル的なインパクトが大きな武器になると説明。もし左利きで楽器を始めるチャンスがあるなら、「絶対に左でやった方がいい」と力強く提言し、無理な矯正はせず、その個性を活かすべきだと締めくくった。