ÅÏÊÕ¹ä¤¬Éé½ý¸òÂå¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤â¿´ÇÛ¡ÖÌäÂê¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¤Î¤«¤À¡×

¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVi.nl¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè20Àá¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÅÏÊÕ¤È¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢23Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¸å¡¢29Ê¬¤ËPK¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢35Ê¬¤Ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤â2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¤¬63Ê¬¤Ë±¦Â¼ó¤òÇ±¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤ÏÅÏÊÕ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»î¹ç¸å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢Â¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¤Î¤«¤À¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
