¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè19Àá ¥Ê¥ó¥È vs ¥Ëー¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Ê¥ó¥È¤È¥Ëー¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î25Æü23:00¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¡¦¥Üー¥¸¥ç¥ïー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ê¥ó¥È¤Ï¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥ß¡¦¥«¥Ù¥Ã¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥ì¥Ú¥Ê¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥¹¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¥¢¥ê¡¦¥Á¥çー¡ÊFW¡Ë¡¢¥»¥Ú¡¦¥¨¥êー¡¦¥ï¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
16Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ëー¥¹¤Î¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥â¥Ï¥á¥É¥¢¥ê¡¦¥Á¥çー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ëー¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë29Ê¬¥Ëー¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥â¥Ï¥á¥É¥¢¥ê¡¦¥Á¥çー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë40Ê¬¥Ëー¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢45+2Ê¬¡¢¥Ê¥ó¥È¤Î¥Á¥É¥¸ー¡¦¥¢¥ï¥¸ー¥à¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-3¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-3¤È¥Ëー¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
69Ê¬¡¢¥Ëー¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡ÊFW¡Ë¡¢¥»¥Ú¡¦¥¨¥êー¡¦¥ï¥¤¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥´¥¦¥Ù¥¤¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥ëー¥·¥§¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥Ëー¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õー¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥À¥ó¥Æ¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
81Ê¬¡¢¥Ê¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥·¥½¥³¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ðー¥á¡¦¥É¥¥¥Õ¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
87Ê¬¡¢¥Ê¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥Ö¥ê¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥æ¥»¥Õ¡¦¥¨¥ë¥¢¥é¥Ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
89Ê¬¡¢¥Ëー¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥â¥Ï¥á¥É¥¢¥ê¡¦¥Á¥çー¡ÊFW¡Ë¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¬¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥Éー¡ÊMF¡Ë¡¢¥¿¥ó¥®ー¡¦¥Ì¥É¥ó¥Ù¥ì¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+3Ê¬¥Ëー¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¿¥ó¥®ー¡¦¥Ì¥É¥ó¥Ù¥ì¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥¦¥ë¡¦¥ëー¥·¥§¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-4¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ëー¥¹¤¬1-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥ó¥È¤Ï9Ê¬¤Ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥ì¥Ú¥Ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢38Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥Ö¥ê¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ëー¥¹¤Ï17Ê¬¤Ë¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¡ÊDF¡Ë¡¢52Ê¬¤Ë¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õー¥È¡ÊMF¡Ë¡¢86Ê¬¤Ë¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-26 01:10:46 ¹¹¿·