ÍµÈ¹°¹Ô ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ËàÅÜ¤ê¤ÎÀµÏÀáÏ¢È¯¡ÖÃÏµå¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡×¡ÖÅ¹¹½¤¨¥Ü¥í¥Ü¥í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£µÆü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÍýµÍ¤á¤Ç×ø³å¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿ÍµÈ¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤ÏÀê¤¤¤Ï¥¤¥ó¥Á¥¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ò³Ø¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº¬¤Ã¤«¤é¤Îà¥ª¥«¥ë¥È·ù¤¤á¤ÎÍµÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥¤¥ó¥Á¥¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë»þÅÀ¤ÇÆ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÄÃÎ·Ã¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÏµå¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡£¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¤¢¤½¤³¤ÎÀî¤Ã¤Ú¤ê¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó»ý¤Ã¤ÆÍè¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤³¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡×¤ÈÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¤ÇÇÍÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó²°¤ÎÅ¹¹½¤¨¡¢¸«¤Æ¤ß¤í¤è¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤«¤é¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤·¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂç¤¤¤ÀÐ½¸¤á¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Á¥¾¦Çä¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÅ¹¹½¤¨¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¡¢³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó²°¤ÎÅ¹¹½¤¨¸«¤Æ¤ß¡£¡Ø¤³¤ê¤ã¤¢¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤À¤í¡×¤ÈÍýÏÀÎ©¤Æ¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥À¥¤¥ä¤Ê¤É¤ÎÊõÀÐ¤¬¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤«¤éÍß¤·¤¤¡×¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£ÅÔ²ñ¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ó¥ë·ú¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡·ú¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤µ¤Ó¤ì¤¿Ä®¤è¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡¡ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡ª¡×¤È¥É¥¹¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£