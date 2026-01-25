人材派遣の株式会社Ｒ＆Ｇは２５日までに、全国の男女５００人を対象に実施した「パートナーに選ぶならＡＩか人間かに関する意識調査」の結果を公開。データをランキング形式でまとめた。

【パートナーに選ぶならどっち？】

▼たまに衝突する人間：７３．６％

▼完璧に気が合うＡＩ：２６．４％

同社は「現在ではＡＩを相談相手として信頼する人が増え『ＡＩと恋愛できるゲーム』も多数リリースされています。パートナーとしてＡＩを選ぶことに抵抗のない人が出てくるのも、自然の流れなのかもしれません」としている。

【パートナーに完璧に気が合うＡＩを選ぶ理由は？】

▼１位：衝突したくない＝３３．３％

・人との喧嘩はかなりストレス。完璧に気が合うＡＩなら衝突しなさそうだと感じるから（２０代女性）

・衝突から得る学びもあるかもしれませんが、わざわざ衝突しなくても済むなら、しないほうがいい（３０代女性）

▼２位：煩わしくない＝２２．７％

・人間だと気を遣ったり遣われたり、機嫌がいいかを探ってみたりと、相談する前から疲れる。さらに相談しても納得のいく返事ではないときや、聞いてほしいだけなのに説教されるときは最悪。ＡＩだと納得のいく返事がもらえるし、「もっとほめて」とか要望も言える。最高（３０代女性）

・人間関係は煩わしく気持ちが落ち込むこともあるが、ＡＩなら心配なさそう（６０代以上男性）

▼３位：ストレスが少なそう＝１６．７％

・パートナーとして長く付き合うなら、気が合うほうがストレスなく過ごせるため（３０代男性）

・ユーザーの「言い回し」「テンポ」「好きな雰囲気」に合わせて返答が変わります。話がズレないため、ストレスゼロで会話できます（３０代男性）

・自分と違う意見はＳＮＳとか友人でも得られるので、ずっと暮らすのであれば気が合うほうがいいと思う。ＡＩであれば、いちいち「家事をやってくれない」とかイライラしなくて済みそう（３０代女性）

▼４位：完璧に気が合うならＡＩでいい＝１１．４％

・パートナーには負担に感じないことを求めたいし、パートナーが人間であることにこだわりはないから（４０代男性）

・話や意見交換をしていてストレスを感じなければ、ＡＩであろうが人間であろうが関係ないので（５０代男性）

▼５位：自然体でいられる＝５．３％

・完璧に気が合うＡＩを選ぶのは、感情に振り回されずに落ち着いてやり取りできる相手だからです。自分の考えを整理したいときや迷っているときでも、常に同じテンポで寄り添ってくれる安心感があります。人に遠慮したり気を使ったりせず、素直なままの自分でいられる点も魅力です（５０代女性）

【たまに衝突する人間を選ぶ理由は？】

▼１位：人間関係には衝突も必要＝４１。６％

・異なる考え方があるから価値観がアップデートできるし、世の中が発展すると思うから（３０代男性）

・妻ともたまに衝突しますが、衝突を恐れず意見をしっかり伝えてくれるのは、信頼関係があったり、相手のことを考えたうえでの行動だったりすると思うので。衝突したらイラッとしますが、結果的に自分の至らなさや新しい考え方に気づける（４０代男性）

▼２位：実際に一緒にいられる＝７．８％

・言葉だけでは愛を感じられない。パートナーに触れたいし、並んで歩きたいし、一緒に顔を見て笑い合いたい（２０代女性）

・完璧に気が合う場合でも、ＡＩは人間のように食事や旅行には行けず、人間のパートナーに求めることを行うのは難しいため（２０代男性）

▼３位：ＡＩをパートナーにはできない＝６．８％

・ＡＩは人間の代わりにはなれないから（２０代男性）

・ＡＩをパートナーと呼ぶこと自体がイメージできません。多少問題はあっても、人間を選びます（４０代女性）

▼４位：人間のほうがおもしろい＝４．８％

・人間は人それぞれ考え方が違っていて、そのほうがおもしろいから（３０代女性）

・完璧に気が合うのは良いことですが、面白みに欠けます。たまに衝突するくらいの関係性だと、バランスが取れると思います。なにより生身の人間のほうが、価値があると思います（４０代男性）

▼５位：感情が欲しい＝３．６％

・私は共感してほしいし、喜怒哀楽の感情をすべてリアルに共有もしたいです。完璧に気が合うＡＩだと、正しくて優しくても、心でぶつかっている感じがなくて、どこか物足りない気がします（２０代女性）

・完璧に気が合ったところで、ＡＩは莫大な情報を収集して練ってまとめたシステムなので、気持ちはないです。パートナーとしていてくれる存在に自分への気持ちがないのは寂しいので、時折衝突はあっても人間のほうが良いです（４０代女性）