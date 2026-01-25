総重量763kgの女性8人組アイドルグループ「びっくえんじぇる」の多田えりが、今より22kg軽かったという9年前との比較ショットを投稿した。

【映像】多田えり、コスプレダンス動画＆9年前の−22kgの姿

身長169cm、体重108kg。メンバーカラーは黄色で「マヨネーズ担当」だという多田。SNSではステージでパフォーマンスを披露する姿や、コスプレダンス動画、うれしそうにスイーツを頬張る様子など、さまざまな表情を見せている。

ファンからは「幸せそうに食べるえりちゃん見れてこっちも幸せよ」「表情としぐさに心奪われちゃうよ」など、絶賛のコメントが寄せられている。

多田えり、今より22kg軽かったという9年前の姿

1月23日はXを更新し、2016年に撮影した86kgの姿と2025年に撮影した108kgの姿を比較した、ビフォーアフターを公開した。9年間で22kg増量した多田の投稿に、「とっても大きくステキになったね」「体重とともに自信や経験も増えてるよ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）