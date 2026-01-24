モスのとり竜田が今年も進化！にんにく×チーズの新作バーガー登場

毎年楽しみにしているファンも多い、モスの「とり竜田バーガー」シリーズが今年も期間限定で登場します。2026年は、ガツンとしたにんにくの旨みと国産クリームチーズを合わせた新作と、さっぱり味わえる定番和風の2種類をラインアップ。気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。冬から春にかけて、ちょっと贅沢なバーガー時間を楽しんでみませんか♪

にんにく香る新作とり竜田が登場

新登場の「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー～国産クリームチーズ～」（490円）は、国産鶏むね肉を使用したサクサク食感のとり竜田に、ガーリックトマトソースと国産クリームチーズを重ねた一品。

ピューレやみじん切りなど、さまざまな形状のにんにくを使用することで、最後の一口まで豊かな香りとコクが続きます。

トマトの酸味とチーズの爽やかさが合わさり、濃厚ながらもバランスの良い味わいに仕上がっています。

※チーズは工場で加熱加工をしています。

さっぱり派に人気の和風旨だれ

同時発売の「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー～くし切りレモン添え～」（470円）は、毎年支持されている定番の味。

鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使った和風旨だれは、酸味がまろやかで食べやすいのが特徴です。

添えられた“くし切りレモン”を絞れば、後味がぐっと爽やかに変化。濃厚な新作と食べ比べるのもおすすめです。

※鹿児島県産の黒酢を配合しています。

気分で選べる2種のとり竜田

2022年から続くモスのとり竜田シリーズは、これまでに累計1100万食以上を販売してきた人気シリーズ。

今年は濃厚なガーリックトマトと、さっぱり和風旨だれの2種類がそろい、その日の気分や好みに合わせて選べます。どちらも期間限定なので、食べ逃しには注意したいですね。

春まで楽しめるモスの限定バーガー

「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー～国産クリームチーズ～」と「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー～くし切りレモン添え～」は、2026年1月28日（水）から3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

濃厚派もさっぱり派も満足できる2種類のとり竜田。季節限定の美味しさを、ぜひこの機会に味わってみてください♡